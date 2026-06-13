¡No habrá luz! Las zonas que se quedarán sin energía eléctrica este fin de semana

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Una jornada de mantenimiento a la red eléctrica se llevará a cabo este fin de semana.

El servicio de luz se verá afectado este 13 de junio en la zona 1 de Villa Nueva, desde las 7:00 a 18:30 horas, además en la zona 8 de Mixco no habrá luz de 7:00 a 17:00 horas.

Según la Empresa Eléctrica de Guatemala (EEGSA), esto se deberá a una mantenimiento de red eléctrica.

#EEGSAInforma Con el compromiso de seguir brindándote buena energía, te informamos que realizaremos mantenimiento a nuestra red el miércoles 10 al domingo 14 de junio 2026. Para más detalles ingresa aquí: https://t.co/ycBRb6D1UF…



Agradecemos tu comprensión. pic.twitter.com/ShZGNasKA2 — EEGSAGuatemala (@EEGSAGuatemala) June 9, 2026

Para el domingo 14 de junio de 8:00 a 17:00 horas no tendrá luz la zona 15, entre la 22 y 24 avenida y de la 0 a la 1a. calle de la Colonia Vista Hermosa II.