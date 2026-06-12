¡De mascotas del Mundial! Policías se disfrazan para realizar captura en Perú (video)

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Alias "Pichichi", quien se encontraba viendo la inauguración del Mundial 2026, fue detenido luego de que agentes policiales usaran una estrategia para no levantar sospechas.

La fiebre mundialista ha llegado incluso a los operativos policiales en Lima, Perú, en donde dos agentes se disfrazaron dos de las mascotas oficiales del Mundial 2026, siendo Clutch y Maple.

El Grupo Terna del Escuadrón Verde de la Policía Nacional del Perú (PNP) capturó a un presunto vendedor de drogas en la urbanización Las Flores, en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho.

Utilizando esta estrategia tan efectiva como llamativa para acercarse al acusado sin levantar sospechas mientras este miraba la inauguración del torneo en su domicilio.

Carlos Cabrera, alias "Pichichi", fue detenido por policías disfrazados de las mascotas del Mundial 2026. (Foto: AFP)

El detenido fue identificado como Carlos Cabrera, de 48 años, alias "Pichichi", investigado por el presunto delito de tráfico ilícito de drogas en la modalidad de microcomercialización.

Según las autoridades locales, registra antecedentes por el mismo delito y estuvo recluido en dos oportunidades en establecimientos penitenciarios de la capital, donde cumplió aproximadamente nueve años de prisión.

La estrategia de disfrazarse como las mascotas de United 2026 le funcionó a las autoridades. (Foto: AFP)

El coronel Carlos Alcántara, jefe del Escuadrón Verde explicó que los agentes determinaron que Cabrera era un aficionado acérrimo al fútbol y que el día de la inauguración del Mundial estaría en su domicilio siguiendo el evento.

Por lo tanto, esa información obtenida fue la clave para diseñar la estrategia.

Peru police go undercover as WORLD CUP MASCOTS to catch a suspected drug trafficker pic.twitter.com/11VPEMkPWg — RT (@RT_com) June 12, 2026

*Con información de Infobae