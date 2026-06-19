“Estoy aquí para defender a EE.UU.”, asegura Pochettino

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Previo al juego entre Estados Unidos y Australia, programado para este viernes a la 1:00 p. m., el seleccionador Mauricio Pochettino aseguró que dará todo para que los norteamericanos hagan historia en el Mundial de futbol.

Pochettino comenzó hablando de la gesta de Messi en su debut. Dijo que su compatriota "es el mejor" y calificó de "inverosímil" el triplete y su desempeño contra Argelia.

Los dirigidos por Pochettino alcanzaron los 520 pases completados durante el debut contra Paraguay. (Foto: AFP)

"Me resulta difícil describir a Messi: seis Mundiales, además de todo lo que ha logrado en su carrera en diferentes clubes, él es el mejor sin lugar a duda", aseguró.

Sobre la situación de Messi y su padre Jorge, el director técnico de Estados Unidos mostró respeto y apoyo. "Lo conozco, conozco a sus padres y quiero enviar mis mejores deseos a su familia", agregó.

El técnico argentino aseguró que dará todo por la selección de Estados Unidos. (Foto: AFP)

A pesar de disfrutar la actuación de la selección sudamericana, aseguró que dará la vida por el equipo que hoy dirige. "Argentina es increíble. Y, por supuesto, Messi es lo máximo. Soy argentino, pero estoy aquí para defender a EE. UU. y voy a dar todo. Quiero tener recuerdos maravillosos aquí", aseguró.

Pochettino vivió un debut de ensueño en el Mundial cuando los anfitriones sellaron un contundente triunfo 4-1 sobre Paraguay.