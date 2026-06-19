“Hicimos lo que teníamos que hacer”, dice DT de Suiza

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Murat Yakin, entrenador de Suiza, aseguró que el resultado 4-1 sobre Bosnia y Herzegovina en la Copa del Mundo 2026 era ampliamente merecido, tras dominar el partido y tomar las decisiones correctas "en el momento y tiempo adecuados".

Tras el partido del Grupo B en Los Ángeles, Yakin afirmó que toda la energía estaba puesta en la cancha, aduciendo que la concentración de toda la plantilla en el partido fue la clave para sumar de a 3.

En dos jornadas, la Suiza de Murat Yakin ha completado 1,073 pases. (Foto: AFP)

El seleccionador indicó que sus dirigidos mantuvieron "muy buen control del balón" y que apenas dieron oportunidad a los rivales para hacer su juego.

También comentó que la pausa de hidratación del segundo tiempo fue un momento crucial para hacer cambios en el cuadro y el adversario "no tuvo tiempo de reaccionar".

Las Cruces Rojas acumulan 12 remates a puerta desde fuera del área. (Foto: AFP)

"Incluimos jugadores muy rápidos porque el rival corría mucho y generaba muchos espacios en la cancha. Hicimos lo que teníamos que hacer y hoy fue la decisión correcta", señaló.

De toda su plantilla, destacó las cualidades de Johan Manzambi, responsable del doblete ante Bosnia, así como de Rubén Vargas, quien "entró en el momento adecuado" y conectó con lo que necesitaba su selección de inmediato.

El técnico del cuadro helvético resaltó la importancia que tuvo el tiempo de hidratación para cambiar el rumbo del partido. (Foto: AFP)

Aunque el resultado fue, por demás, positivo, Yakin no baja la guardia y analiza a Canadá, su siguiente rival, para elegir al once que pueda sellar el boleto a siguiente ronda.