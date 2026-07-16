“Estoy decepcionado de mí mismo”, reconoce Lucas Digne

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Tras la eliminación de Francia de la Copa Mundial 2026, a manos de España, el defensa Lucas Digne publicó un emotivo mensaje en Instagram en el que reconoció que se siente "decepcionado" de sí mismo por la actuación en ese último partido frente a los dirigidos por Luis de la Fuente.

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El penal que cometió contra Lamine Yamal abrió el camino para que España sellara su boleto a la final del torneo, poniéndolo en el ojo del huracán y siendo el más criticado por la afición francesa. Además, Didier Deschamps lo sustituyó faltando 20 minutos de juego debido al ver que no pudo frenar a la máquina de 19 años.

El defensa Digne suma 27 pérdidas de balón provocadas, 52 presiones defensivas y 4 presiones defensivas directas. (Foto: AFP)

"Este es el final de un sueño. El sueño de un niño pequeño y, sin duda, el sueño de miles de personas que nos respaldan...", comienza el mensaje, en el que también se muestra agradecido con quienes viajaron a los partidos o apoyaron desde Francia. "Su apoyo nos acompañó a lo largo de todo este camino", expresó.

"Estoy decepcionado de mí mismo" cita la publicación. "Siento decepción por este equipo, por todo el esfuerzo que hemos dedicado y por este grupo de jugadores increíbles", detalla.

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Digne asegura que, "a pesar de esta enorme decepción", se sigue sintiendo orgulloso por representar a Francia y motivado por todo lo vivido durante el torneo.

Digne ha recibido 5 faltas y ha cometido solamente 2. (Foto: AFP)

Lucas Digne ha disputado 459 minutos en la vigente copa mundialista y espera sumar minutos en el cierre de la competencia, cuando Francia dispute el encuentro por el tercer lugar ante Inglaterra, este sábado a la 1:00 p. m. en el estadio de Nueva York/Nueva Jersey.

*Con información de agencias.