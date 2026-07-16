Mohamed Ouabhi seguirá siendo el seleccionador de Marruecos

-

La Real Federación Marroquí de Futbol (FRMF) confirmó este jueves a Mohamed Ouahbi al frente de la selección nacional, a pesar de las críticas de un sector de la afición después de la eliminación de los Leones del Atlas ante Francia en cuartos de final del Mundial 2026.

TE PODRÍA INTERESAR: Yamal y Porro con trabajo diferenciado a 3 días de la final

En un comunicado, la FRMF indicó que su Comité Ejecutivo, decidió renovar "su confianza en el seleccionador (...) en su misión" al frente del equipo, al que dirige desde marzo, cuando reemplazó a Walid Regragui, apenas unos meses antes del Mundial.

Marruecos completó 3,240 pases con una precisión del 88%. Hizo 99 centros. (Foto: AFP)

En aquel momento, la FRMF no había precisado la duración del contrato de Ouahbi.

En mayo, el entrenador de 49 años había afirmado en una entrevista a la televisión beIN Sports que su contrato duraba "hasta el Mundial 2030", que Marruecos coorganizará junto a España y Portugal.

Marruecos recibió 6 goles; registró 262 pérdidas de balón provocadas y un tiempo de recuperación de 82.47 segundos. (Foto: AFP)

Durante el Mundial de Norteamérica, Marruecos llegó a derribar en dieciseisavos de final a Países Bajos, pero no tuvo opción en cuartos contra la Francia de Kylian Mbappé (2-0).

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Équipe du Maroc (@equipedumaroc)

El juego de Marruecos en ese partido molestó mucho a un sector de la prensa y de los seguidores, mientras otros preferían centrarse en un balance global y destacar el meritorio papel de su equipo, que consiguió su segunda mejor actuación en el torneo, solo superada por las semifinales de Catar 2022.

*Con información de AFP.