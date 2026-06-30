Rudi García: "Senegal es un gran equipo, pero Bélgica está lista para avanzar"

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El seleccionador de Bélgica, Rudi García, aseguró que su equipo está preparado para afrontar el duelo de dieciseisavos de final frente a Senegal este miércoles (2:00 p. m.), un rival al que calificó como "un gran equipo", aunque confía en que los Diablos Rojos den otro paso rumbo al título.

"Ya no hay un solo partido fácil. Nos hemos centrado en Senegal, en cuáles son sus fortalezas y debilidades. Tenemos que aprovechar sus debilidades y limitar sus fortalezas lo mejor que podamos", afirmó en conferencia de prensa.

El técnico francés también destacó el gran momento que vive su selección, que acumula 16 partidos sin conocer la derrota.

Matchday is just around the corner. ⏳ #BELSEN pic.twitter.com/b6Tew9v8sU — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) June 30, 2026

"Llevamos 16 partidos invictos y eso nos da confianza. Queríamos terminar primeros en la fase de grupos y lo conseguimos. Ahora empiezan las eliminatorias. Senegal es un gran equipo, pero debemos vencerlo si queremos llegar lejos en este Mundial", señaló.

García evitó confirmar la alineación titular y destacó que la profundidad de su plantilla ha sido una de las principales fortalezas del equipo, al resaltar el aporte de jugadores como Romelu Lukaku, Nicolas Raskin y Amadou Onana cuando ingresan desde el banquillo.

Por su parte, Charles De Ketelaere restó importancia al cartel de favorito que pueda tener Bélgica.

Rudi García dando indicaciones a Doku en un calentamiento de la selección belga. (Foto: AFP)

"No importa quién sea el favorito. Tenemos confianza, pero debemos mantenernos alerta. Ayer, con las eliminaciones de Alemania y Países Bajos, quedó demostrado que ya no hay partidos fáciles", comentó el atacante, quien añadió que, aunque le ilusiona marcar su primer gol en el torneo, su prioridad es que Bélgica siga avanzando.