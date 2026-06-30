Pochettino: "Ante Bosnia jugamos nuestra final del Mundial"

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Mauricio Pochettino afronta con optimismo el duelo que Estados Unidos disputará este miércoles frente a Bosnia por los dieciseisavos de final del Mundial. El seleccionador aseguró que su equipo llega preparado para un compromiso que considera decisivo y explicó que el trabajo realizado en los últimos meses comienza a reflejarse sobre el terreno de juego.

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"La mentalidad es perfecta, estamos muy contentos por cómo hemos trabajado. Todo lo que hicimos en este año y medio lo estamos empezando a ver. Ha habido un enorme crecimiento. Si queremos competir y alcanzar cosas con las que soñamos, esta es la manera", señaló el técnico.

El combinado estadounidense alcanzó esta instancia después de finalizar en el primer lugar de su grupo, gracias a dos triunfos y una sola derrota, un recorrido que alimenta la confianza del plantel antes del cruce con Bosnia.

Pese al buen momento, Pochettino dejó claro que no hay espacio para la relajación en un torneo de esta magnitud. "Para nosotros es la final del Mundial mañana. Si no pensamos así, nos va a costar", advirtió.

Los norteamericanos viven un buen ambiente en la práctica previa al duelo contra los Bosnios. (Foto: AFP)

El entrenador también recordó una conversación con Jorge Valdano, campeón del mundo con Argentina en 1986, cuya reflexión pretende aplicar antes del encuentro. "Tengo que dar las gracias a un buen amigo, Jorge Valdano, campeón del mundo en 1986, que me dijo 'la relajación te da concentración en este deporte'. Para nosotros es enorme: nos preparamos pensando no solo en la teoría, porque mañana es una final", comentó.

Por último, insistió en que la clave estará en repetir la intensidad mostrada en el estreno del campeonato. "Si queremos ganar, la actitud tiene que ser como ante Paraguay (en el 4-1 del debut mundialista). Tenemos que transformar la expectación en energía", concluyó.