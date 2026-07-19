Las estrellas que son vistas en la final del Mundial 2026

Varias estrellas se dieron cita en la final del Mundial 2026 de la FIFA, en un partido lleno de tensión y nervios.
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Además de figuras deportivas, actores y cantantes se dieron cita para este importante encuentro por la Copa del Mundo entre España y Argentina.
Javier Bardem, Tom Cruise, quien además dio las palabras de inicio, Beyoncé y Jessica Alba, son algunos de los presentes entre el público.
Incluso Plácido Domingo y Brad Pitt no se perdieron el encuentro deportivo que puso los cabellos de punta a muchos fanáticos.
Donald Trump también asistió al estadio MetLife Stadium (oficialmente denominado durante el torneo como Estadio Nueva York Nueva Jersey).
MIRA ALGUNOS DE LOS ASISTENTES: