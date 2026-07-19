Las estrellas que son vistas en la final del Mundial 2026

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Varias estrellas se dieron cita en la final del Mundial 2026 de la FIFA, en un partido lleno de tensión y nervios.

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Además de figuras deportivas, actores y cantantes se dieron cita para este importante encuentro por la Copa del Mundo entre España y Argentina.

Javier Bardem, Tom Cruise, quien además dio las palabras de inicio, Beyoncé y Jessica Alba, son algunos de los presentes entre el público.

Incluso Plácido Domingo y Brad Pitt no se perdieron el encuentro deportivo que puso los cabellos de punta a muchos fanáticos.

Donald Trump también asistió al estadio MetLife Stadium (oficialmente denominado durante el torneo como Estadio Nueva York Nueva Jersey).

MIRA ALGUNOS DE LOS ASISTENTES:

Foto: AFP.

Beyoncé disfruta del encuentro. Foto: AFP.