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Las estrellas que son vistas en la final del Mundial 2026

  • Por Selene Mejía
19 de julio de 2026, 15:31
Personalidades asistieron a la final de la Copa del Mundo 2026 (Foto: Oficial)

Personalidades asistieron a la final de la Copa del Mundo 2026 (Foto: Oficial)

Varias estrellas se dieron cita en la final del Mundial 2026 de la FIFA, en un partido lleno de tensión y nervios. 

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Además de figuras deportivas, actores y cantantes se dieron cita para este importante encuentro por la Copa del Mundo entre España y Argentina. 

Javier Bardem, Tom Cruise, quien además dio las palabras de inicio, Beyoncé y Jessica Alba, son algunos de los presentes entre el público.

Incluso Plácido Domingo y Brad Pitt no se perdieron el encuentro deportivo que puso los cabellos de punta a muchos fanáticos. 

Donald Trump también asistió al estadio MetLife Stadium (oficialmente denominado durante el torneo como Estadio Nueva York Nueva Jersey).

MIRA ALGUNOS DE LOS ASISTENTES: 

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Foto: AFP.

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Beyoncé disfruta del encuentro. Foto: AFP.

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Robbie Williams. Foto: AFP.

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