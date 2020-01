Estudiante guatemalteco obtiene asilo en Estados Unidos

Mario Aguilar, un estudiante de origen guatemalteco de 16 años y residente de New Heaven, Connecticut, fue detenido en septiembre por ICE y esto provocó indignación en profesores y estudiantes de secundaria donde estudia.

Este lunes 30 de diciembre se conoció que un juez otorgó asilo al guatemalteco. Sin embargo, ICE todavía tiene un mes para apelar la resolución. Los profesores y estudiantes señalan que el juez cedió a la presión social y al rechazo de la deportación del joven.

⚠️ENTÉRATE | Un juez concedió asilo a Mario Aguilar, estudiante detenido por ICE mientras se dirigía a la corte… #ConexiónMigrante https://t.co/7X87zPAMD3 — Conexión Migrante (@conectmigrante) January 2, 2020

Aguilar llegó a Estados Unidos como un menor no acompañado. Logró matricularse en la escuela "Wilbur Cross High Schoool" en New Haven, Connecticut y pasaba desapercibido entre los estudiantes. Y hasta septiembre no era protagonista de nada.

La voz del director de dicha escuela se escuchaba en el sistema de parlantes y daba un anuncio: ICE había detenido a uno de los estudiantes, se trataba de Mario Aguilar.

¿Qué pasó?

Según detalla Univisión, los oficiales de ICE arrestaron a Aguilar en septiembre en las afueras de un juzgado de Connecticut donde había ido a enfrentar cargos por un accidente automovilístico, incluyendo conducir bajo la influencia (DUI, por sus siglas en inglés), operar un vehículo de motor sin licencia y no asegurar un vehículo de motor privado.

Los defensores del joven alegan que se estrelló contra un auto estacionado después de que su teléfono celular se deslizó del tablero y se agachó para recogerlo. Los oficiales de migración liberaron al joven de la custodia, con la promesa de comparecer ante el tribunal.

NOW: Dozens rallying at the #NewHaven Courthouse with signs in support of Mario Aguilar Castañon. @WTNH — The 18-year old #Guatemalan native was detained by ICE when he went to attend a court date in #Milford. @WTNH pic.twitter.com/y6uxFhVu0R — Shaynah Ferreira (@ShaynahFerreira) December 23, 2019

El 10 de septiembre, por voluntad propia, Mario Aguilar se dirigió a la corte en Milford, Connecticut, para enfrentar los cargos en su contra. Justo cuando hacía la fila para entrar al juzgado, alguien dijo su nombre en voz alta.

Él se dio la vuelta y momentos después estaba nuevamente bajo custodia de ICE. El juez de la corte estatal nunca tuvo la oportunidad de escuchar sus argumentos. Pero esta vez loa arrestaban por violar las leyes de migración y que iniciaría su procedimiento de expulsión.

On the steps of New Haven courthouse this afternoon, in support of Mario Aguilar, Wilbur Cross HS junior detained by ICE for going on four months now. Afterwards a march to City Hall, mayor and others spoke, cards to Mario and petitions composed. One of so many shameful cases. pic.twitter.com/Bp8d2Mkdu3 — David Clampitt (@lothaire51) December 24, 2019

Según el oficial, el joven había sido arrestado por agentes de la Patrulla Fronteriza cerca de la frontera suroeste en marzo de 2018 y emitieron una notificación para comparecer ante el tribunal de inmigración antes de ser liberado de la custodia.

Pero Aguilar "no se presentó en el tribunal de inmigración", sostiene John Mohan, citado por el Clayton News. Los abogados afirman que su defendido no tiene conocimiento de haber recibido ninguna notificación sobre una fecha de presentación ante tribunal cuando fue liberado por los funcionarios de ICE.

Protestas y apoyo

La captura del joven provocó una avalancha de apoyo de profesores y compañeros de clase que hicieron carteles de "Liberen a Mario". Los maestros, incluso, le enviaron sus tareas a donde estaba detenido para que no se atrasara.

Pese a que el juez le favoreció, se desconoce cuando será liberado. Aguilar sigue detenido en la Casa Correccional de Bristol en North Dartomounth, Massachusetts.

*Con información de Univisión