Estuvimos cerca del "Faraón" Salah previo al Egipto-Australia

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Previo a cada partido, los combinados de cada país tienen la opción de abrir la puerta de su entreno para los medios. También dan entrevistas si lo consideran. Los egipcios dijeron "Ok" a todo y se pudo ver de cerca por 15 minutos su activación física.

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"Tienen 15 minutos y salen", fue la indicación y literalmente a correr, grabar, tomar fotos y apuntar a Mohamed Salah, la gran figura de Egipto que este viernes enfrenta a Australia en el cierre de los dieciseisavos de final de United 2026.

La estrella del Liverpool es duda; lo confirmó su entrenador, pero en el tiempo que estuvimos a un costado del campo lo vimos sonreír, trotar, estirar y patear el balón junto al resto de sus compañeros. Mucha clase, por cierto. Le sobra técnica.

Egipto eligió el Washburne Soccer and Track Stadium, ubicado en el campus de la Universidad Metodista del Sur, para tener su práctica. Por cierto, tienen un complejo muy moderno para realizar distintas disciplinas deportivas, entre ellas la cancha de futbol con césped natural de primer nivel.

Qué toque el que tiene Salah, la magia intacta. (Foto: Rudy Martínez)

Teníamos expectativa de cuántos periodistas íbamos a encontrar, porque en simultáneo otras selecciones más reconocidas están en acción y éramos unos 200. Bastantes, muchos egipcios, obviamente, pero también comunicadores de otros países que tienen su base de cobertura en Dallas.

Es importante

El estratega de los egipcios, Hossam Hassan, confirmó que esperará hasta último momento para saber si va de titular o no el "Faraón" Salah.

"Es el mejor jugador de nosotros, pero tampoco lo podemos exponer a él y al equipo. Vamos a esperar hasta última hora para saber si será titular o no", expresó Hassan.

Nuestro enviado especial, Pedro Pablo Mijangos, usó la aplicación que traduce en vivo de cualquier idioma al español. Buena herramienta de trabajo. (Foto: Rudy Martínez)

Australia hizo por la tarde el reconocimiento de cancha del estadio de Dallas, donde este mediodía querrán hacer historia. También hubo acceso a los medios, pero en menor medida que con los africanos.

Solo el mexicano Javier, el "Vasco" Aguirre, le gana, por ahora, a Hossam Hassan, técnico de Egipto, en una de las conferencias de prensa más largas a las que hemos ido. Habló por 33 minutos con calma y se extendió cuando consideró. Aguirre estuvo 34, antes del inicio del Mundial.