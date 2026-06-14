Con idiomas diferentes, pero estuvimos en la conferencia de Nagelsmann

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Gran curiosidad nos despertó en nuestra cobertura por Estados Unidos estar cerca de los alemanes en la conferencia de prensa previo a su estreno en United 2026, ante la debutante Curazao.

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Por obligación de la FIFA, los entrenadores deben compadecer ante los medios de comunicación un día antes de los partidos. A elección queda llegar con algún futbolista o no. Con Nagelsmann llegó el jugador del Bayern Múnich Aleksandar Pavlovic.

Muchos aprovecharon para grabar la conferencia y poder usarla luego para sus notas o para publicarlas en las redes sociales. (Foto: Pedro Pablo Mijangos)

Buen contraste el que vivimos en nuestra segunda conferencia de prensa pre-juego en esta edición de la Copa del Mundo. A la primera que asistimos, en México, en la antesala de la inauguración, observamos a un mar de comunicadores y relajo para preguntar.

Con los alemanes, todo lo contrario: sala llena en el estadio de Houston, pero no es tan grande como la del Azteca. Y para hacer las consultas a los protagonistas, bastante discretos hasta para levantar la mano.

La ronda de consultas duró 25 minutos, frases cortas y algunas sonrisas de uno y otro lado. Se sentía cierta cercanía.

Nos tocó utilizar la aplicación de traducción de FIFA, la opción de inglés, pero nos funcionó. (Foto: Rudy Martínez)

Las reglas son las mismas: se puede preguntar únicamente en los idiomas nativos de los países que jugarán. E inglés. Nada más. Así que tocó usar el traductor en tiempo real (una aplicación de FIFA en el teléfono) para entender.

Las consultas solo podían ser en alemán, neerlandés (que hablan en Curazao) e inglés. Las respuestas se podían escuchar en cualquiera de los tres idiomas. Elegimos el inglés.