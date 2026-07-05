Estuvimos en el día previo al juegazo de España y Portugal

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Estuvimos este domingo en el "Día -1" que funciona como antesala para el partidazo entre Portugal y España, programado para la 1:00 de la tarde del lunes, en el moderno estadio de Dallas.

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El gran premio fue haber estado a pocos metros de un relajado Cristiano Ronaldo, que habló y bromeó con los medios en la conferencia de prensa de su selección.

"Ojalá, de verdad ojalá que no sea el último", expresó risueño ante la consulta bastante repetida de si podía ser su último partido mundialista y con su país.

Pero previo a ese gran momento, estuvimos en las prácticas de los dos equipos, al menos en los 15 minutos de acceso que da la FIFA.

CR7 habló por más de 15 minutos con los medios de comunicación. (Foto: Rudy Martínez)

"Terminaré cuando yo quiera, como dije hace años, no cuando ustedes quieran (periodistas). Siempre me hacen la misma pregunta, el último... vamos a ver. Lo más importante ahora es el partido de hoy y tener fe en querer pasar", respondió CR7 cuando le consultaron nuevamente por su retiro.

Y añadió: "Independientemente de lo que pase en el partido, saldré de aquí con la conciencia tranquila. He jugado en la selección y en los clubes por pasión. Pase lo que pase estaré feliz. No puedo ponerme presión a mí mismo. Que sea lo que Dios quiera".

"Tengo que disfrutar cada día y cada partido. No estoy mal en este Mundial. Ya hice tres goles. A ver si marco y hago un golito a España", cerró.

El rival, cerca

A 12 minutos en carro, en el Cotton Bowl, estaba España. Un estadio "viejo", que fue mundialista en 1994 y ahora pasó a segundo plano, pero que sigue siendo imponente.

Misma dinámica, 15 minutos y para afuera. Vimos entrenar a los españoles y también sonreír a Lamine Yamal, la joven estrella del Barsa.

Yamal no muestra temor ante el desafío de los octavos de final. (Foto: Rudy Martínez)

Yamal, junto a Aymeric Laporte, Pedro Porro y Dani Olmo, hicieron la práctica no normalidad, como habían podido un día antes. La única duda para hoy sería la de Nico Williams, por lesión.

Horas más tarde...

Luego de ambas coberturas nos fuimos al estadio de Dallas, lugar donde estaban pactadas las conferencias de prensa oficiales y obligatorias, al menos para los entrenadores.

Pero ¡oh, sorpresa! Se corrió la bola de que, antes que Roberto Martínez, el estratega de los lusos, llegaría Cristiano Ronaldo. A buscar el mejor lugar y a sacar el celular.

Respondió diez preguntas, la mayoría en portugués, pero también un par en español. Se le notó tranquilo, se tomaba su tiempo para responder. Hoy le tocará hablar, pero en la cancha, contra la fuerte España.