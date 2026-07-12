Estuvimos en la última llave de cuartos: Argentina vs. Suiza

-

Llegamos al centenar de juegos en United 2026 y 100 puntos para la afición argentina que nuevamente fue local en una de las sedes mundialistas. Otra vez les tocó en Kansas, donde pintaron las gradas de celeste y blanco.

Pese a que se quiso instalar un ambiente "Anti-argentino", tras las polémicas arbitrales, especialmente en redes sociales, en carne y hueso la cosa es diferente. Vemos a muchos seguidores de todas partes del mundo poniéndose la camisola argentina, más la de Messi, y aprendiéndose los hits pegajosos que cantan con el corazón.

Entre ellos, encontramos a varios guatemaltecos que manejaron cientos de kilómetros para ver a los todavía campeones del mundo.

Guatemala siempre presente en la cita mundialista. (Foto: Rudy Martínez)

De todas las sedes que hemos visitado la de Kansas es una de las más complicadas por el tránsito. Está lejos del centro de la ciudad y los accesos se vuelven un abanico con la cantidad de carros y buses que llevan a los seguidores.

Por desespero, mucha gente prefiere caminar (la marcha puede ser de unos tres kilómetros) hasta llegar a sus butacas. Por eso la marea albiceleste llamaba la atención, con grupitos rojos de suizos, que más tímidos, pero también futboleros, dijeron presente.