Estuvimos en la última llave de cuartos: Argentina vs. Suiza

Llegamos al centenar de juegos en United 2026 y 100 puntos para la afición argentina que nuevamente fue local en una de las sedes mundialistas. Otra vez les tocó en Kansas, donde pintaron las gradas de celeste y blanco.
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Pese a que se quiso instalar un ambiente "Anti-argentino", tras las polémicas arbitrales, especialmente en redes sociales, en carne y hueso la cosa es diferente. Vemos a muchos seguidores de todas partes del mundo poniéndose la camisola argentina, más la de Messi, y aprendiéndose los hits pegajosos que cantan con el corazón.
Entre ellos, encontramos a varios guatemaltecos que manejaron cientos de kilómetros para ver a los todavía campeones del mundo.
De todas las sedes que hemos visitado la de Kansas es una de las más complicadas por el tránsito. Está lejos del centro de la ciudad y los accesos se vuelven un abanico con la cantidad de carros y buses que llevan a los seguidores.
Por desespero, mucha gente prefiere caminar (la marcha puede ser de unos tres kilómetros) hasta llegar a sus butacas. Por eso la marea albiceleste llamaba la atención, con grupitos rojos de suizos, que más tímidos, pero también futboleros, dijeron presente.