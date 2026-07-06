Euforia en Noruega tras pase a los cuartos de final del mundial (video)

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En un hecho histórico, la selección de Noruega clasificó por primera vez a los cuartos de final de la Copa del Mundo tras vencer a Brasil desatando una eufórica celebración masiva de más de 100 mil personas en las calles de Oslo.

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La clasificación de Noruega a los cuartos de final del Mundial provocó una celebración masiva en Oslo, donde miles de personas se reunieron la noche del domingo frente al Palacio Real para festejar el triunfo por 2-1 sobre Brasil en los octavos de final.

Fans in Oslo have taken to the streets to celebrate Norway advancing to the Quarterfinals for the first time ever



(via @MundoEConflicto) pic.twitter.com/WmDoD3W3Pw — FOX Soccer (@FOXSoccer) July 6, 2026

El equipo noruego consiguió la victoria gracias a un doblete de Erling Haaland, resultado que les permitió avanzar por primera vez en su historia a la fase de cuartos de final de una Copa del Mundo.

La prensa local destacó el resultado como uno de los momentos más importantes del fútbol del país.

Durante el partido Noruega controló el 65% de la posesión, mientras que Brasil apenas alcanzó el 35%.

El delantero Erling Haaland fue el héroe del encuentro al anotar un doblete para el equipo noruego. (Foto: vía AFP)

El Ro vikingo

En Oslo, unas 100 mil personas se reunieron para festejar la victoria, según la televisión pública NRK.

"¡Es una locura!", reaccionó ante NRK un aficionado con un casco vikingo, una seña de identidad entre los noruegos.

"Nunca habría creído que esto fuera posible", dijo otro aficionado en un reportaje emitido en directo por la televisión.

Algunos, incluso el príncipe heredero Haakon, que se mezcló durante un tiempo con las celebraciones espontáneas, se divertían reproduciendo el ya famoso "Ro" vikingo: imitar el movimiento de remar mientras se corea "ro" (remar en noruego), que hace las veces de canto de unión de los aficionados noruegos y cuyos videos se han viralizado a través de las redes.

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*Con información de AFP