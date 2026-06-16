La euforia de Argelia comienza a sentirse en Kansas

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Argelia recorre las calles del centro de Kansas disfrutando la antesala a su primer encuentro de la cita mundialista.

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A pocas horas del encuentro entre Argelia y Argentina, los aficionados de la selección africana se reunieron cerca de la "Union Station" en suelo de Kansas, para celebrar que son parte de la fiesta futbolística que reúne a 48 combinados.

Con banderas ondeando, tambores, caravanas de carros y portando las camisolas de la selección que viste de verde y blanco, grupos de amigos y familias aficionadas por el deporte, comenzaron a recorrer las calles de este sector, mostrando su apoyo a los jugadores que los representarán dentro del campo.

(Fotografía por: Ana Lucía Castillo / Soy502)

Al llegar la noche, encendieron bengalas y prendieron fuegos artificiales, para continuar su paso por la ciudad de Kansas.

La última vez que Argelia logró la clasificación a este torneo mundial fue en Brasil 2014, doce años después está de vuelta y lo disfruta como se debe.