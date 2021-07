Eurocopa: Despiden a mujer por mentir en su trabajo para ir a la semifinal

La semifinal entre Dinamarca e Inglaterra era un juego que pocos ingleses pretendían perderse y los más afortunados pudieron estar en las gradas del Wembley Park.

Sin embargo, hubo quienes les ganó la pasión y no cumplieron con algunos compromisos u obligaciones para apoyar a los tres leones.

Así le pasó a Nina Farooqi, una mujer que se excusó en su trabajo diciendo que estaba enferma y no podía llegar ese día a la oficina, precisamente en día de la semifinal.

Todo comenzó cuando su amiga le ofreció una entrada para asistir a la semifinal Wembley. Nina pensó que era poco probable que su jefe le concediera el día libre en su trabajo de fotógrafa para acudir al partido, por lo que decidió comunicarle que ese día no acudiría a trabajar porque estaba enferma.

Tras conseguir librarse de sus obligaciones laborales, Nina tomó el tren desde Leeds hasta Londres para apoyar a su Selección desde las gradas de Wembley.

Todo parecía estar bien para la aficionada, su excusa había resultado efectiva y estaba disfrutando de un partido histórico para su equipo, pero todo se derrumbó curiosamente con el gol que hizo reaccionar a la Selección inglesa en el encuentro, el de Simon Kjaer en propia puerta en el minuto 39 de partido.

En ese momento, el plena celebración en las gradas de Wembley, entre más de 60 mil personas, las cámaras se fijaron en la eufórica celebración de Nina Farooqi y su amiga, delatando a la fotógrafa ante sus jefes que descubrieron como su empleada había faltado a la oficina por una supuesta indisposición.

La sorpresa para Farooqi llegó en el descanso, cuando decidió revisar su móvil y se encontró con la sorpresa de que las cámaras habían mostrado su rostro al mundo entero.

La joven que en un principio pensó que sería poco probable que la descubrieran entre la multitud, vio como amigos de Estados Unidos y Australia la reconocieron por televisión, por lo que era poco probable que sus jefes no se hubieran percatado.

No fue hasta las 6:00 de la mañana, de vuelta a Leeds, cuando la joven recibió el golpe de realidad, su jefe la llamó para decirle que no se molestara en volver al día siguiente.

Nina Farooqi mostró un arrepentimiento escaso para Daily Telegraph. "Hay un poco de arrepentimiento, nadie quiere que lo despidan, pero también habría odiado el arrepentimiento de perderme un evento así. Lo volvería a hacer".

Respecto a sus jefes, lamentó su falta de empatía : "Me dijeron que me habían visto por televisión, y decidí contarles porque lo hice. Pero no obtuve ninguna empatía por su parte, me dijeron que eso era todo y que estaba despedida".

Farooqi, que pasa gran parte de su trabajo en los campos de futbol como fotógrafa de la Superliga Femenina Inglesa, dijo que el futbol es su vida: "Esto no ha sucedido desde 1996, recuerdo llorar en el sofá cuando Gareth Southgate falló el penalti y ahora vivir esto es increíble".

*Con información de Marca