Expareja de Britney Spears le exigirá examen psicológico

Kevin Federline apoya a Britney Spears, pero teme que recupere el control total sobre sus hijos.

El exesposo de Britney Spears ha manifestado que pedirá un examen psicológico antes que la cantante pueda obtener la potestad total de sus hijos al final del juicio sobre su controversial tutela.

El abogado Mark Vincent Kaplan compartió los pensamientos de Federline sobre el deseo de Spears de que se terminara la tutela que gestiona Jamie Spears, el padre de la cantante.

En declaraciones al sitio Page Six afirmó que el bailarín está preocupado debido a decisiones tomadas previamente en términos de la atención médica de la cantante.

“Hay que esperar para saber si algún profesional médico le recetó eso, existiera alguna condición o base para que eso se considere un protocolo médico apropiado”, prosiguió Kaplan. “Entonces, si la tutela terminara sin una evaluación previa, va a querer saber cuáles fueron las condiciones que dieron lugar a que se le prescribiera eso”, explicó el abogado.

A pesar de sus preocupaciones, Federline cree que la salud y la felicidad de Spears son vitales cuando se trata de sus dos hijos, Sean Preston, de 15 años, y Jayden James, de 14.

“Kevin no tiene información adicional sobre lo que sucede sobre la tutela, pero obviamente si Britney está en un lugar sano, bueno y fuerte, eso es genial. Él quiere que ella esté feliz y saludable”, añadió Kaplan en conversación con el citado medio.

Durante la audiencia virtual ante la jueza Benny Penny, Spears habló durante más de 20 minutos y calificó la tutela de “abusiva”.

También dijo que fue medicada contra su propia voluntad con litio y que tampoco tiene permitido casarse y volver a tener hijos. “Tengo un DIU en este momento para no quedar embarazada. No me dejan ir al médico a que me lo saque porque no quieren que tenga más hijos”, denunció la artista.

Federline, de 43 años, y Spears, de 39, estuvieron casados de 2004 a 2007.

*Con información de Infobae