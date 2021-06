Hermana de Britney Spears rompe el silencio tras el desgarrador testimonio

La hermana Britney Spears, Jamie Lynn Spears, ha aclarado que ella no tiene "nada que ganar" en la tutela legal de su hermana y solo desea que Britney sea feliz.

Una revelación impactante ha dejado el testimonio de Britney Spears ante la jueza que estudia la revisión de su tutela legal a la que vive sometida desde hace más de una década en la que la cantante se plantea demandar a sus familiares en un futuro por haber lucrado supuestamente a su costa e impedirle recuperar su independencia.

Britney también advirtió que no le extrañaría que alguno de ellos se opusiera a que le permitan controlar su fortuna personal o su carrera, y ahora su hermana pequeña, Jamie Lynn Spears ha prometido que ella no será quien lo haga.

La hermana de Britney, ante lo ocurrido dijo en sus historias de Instagram que "esperaba que apoyaran más abiertamente el movimiento que reclama el final de la tutela de la artista y aclaró que no había roto el silencio por una cuestión de respeto".

Esto dijo Jamie

"Pero ahora que ella ha hablado claramente y ha dicho lo que necesitaba decir, siento que puedo seguir su ejemplo y decir lo que siento que tengo que decir", dijo Jamie, que aseguró no se atrevería jamás a criticar la forma en que Britney elige vivir su vida o ponerle trabas a su sueño de convertirse en madre de una niña.

"Desde el día en que nací, solo he querido, adorado y apoyado a mi hermana. A ver, ¡es mi maldita hermana mayor! Por encima de toda esta mi**da".

"No me importa si quiere huir a una selva tropical y tener un millón de bebés en el medio de la nada, o si quiere regresar por todo lo alto y dominar el mundo como lo ha hecho tantas veces antes, porque no tengo nada que ganar o perder en cualquier caso".

pic.twitter.com/oK3qDZt8em — Cindy Adamaris (@cindyalonzo502) June 29, 2021

Jamie también dijo que se siente muy orgullosa de la famosa estrella de la música por haber usado su voz para pedir que se le permita buscar nuevo asesoramiento legal, tal y como ella misma le había aconsejado que hiciera hace tiempo en el marco de "una conversación privada entre hermanas".

"Si termina la tutela y vuela a Marte o lo que sea que quiera hacer para ser feliz... la apoyaré al 100% porque yo apoyo a mi hermana y la quiero. Siempre lo he hecho y siempre lo haré. Mientras sea feliz. Así que sigamos rezando. Eso es todo", concluyó.