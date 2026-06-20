La experiencia de vivir en el corazón de la Ciudad de Filadelfia

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Dentro de nuestra agenda de coberturas dedicamos un tiempo para conocer las calles y arquitectura de la ciudad de Filadelfia, lugar donde Brasil goleó 3-0 a Haití.

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En los 14 días de viaje por las distintas sedes de la Copa del Mundo, nos percatamos en un factor común dentro de nuestra estancia en Estados Unidos, la mayoría de estadios se encuentran alejados del centro de la ciudad.

Pero al llegar a Filadelfia tuvimos la fortuna que el estadio solo se encontraba a 20 minutos del conocido "Downtown".

Un sitio dedicado al deporte, además del coloso gigante de fútbol y futbol americano, se encuentra también el "Citizens Bank Park", el hogar de los "Philadelphia Phillies" y el "XFinity Mobile Arena", donde juegan los "Philadelphia 76ers" de la NBA.

XFinity Mobile Arena, hogar de los Philadelphia 76ers de la NBA. (Fotografía por: Ana Lucía Castillo / Soy502)

¿Dónde nos hospedamos? en el corazón de la metrópoli. Desde mi habitación del hotel, en un noveno nivel, fue totalmente impresionante poder apreciar la vista de los rascacielos, muy característicos de las ciudades de este país.

Vista desde la habitación del hotel. (Fotografía por: Ana Lucía Castillo / Soy502)

Recorrimos las calles de Filadelfia nos quedamos asombrados por la arquitectura, también por el arte urbano que otorga color a sus calles, ya que este lugar en particular destaca por sus más de 4 mil murales.

El Boulevard Benjamín Franklin, está rodeado por museos, universidades, fuentes, dándole un toque totalmente histórico; lo cual tiene sentido porque Filadelfia guarda mucha cultura de Estados Unidos, fue la primera capital del país, previo a Washington D.C.

Además, fue pionera de los servicios públicos para la población, estableciendo el primer hospital general, biblioteca pública, zoológico y sin dejar de mencionar que es el hogar de la Campaña de la Libertad, la que convocó para la lectura de la Declaración de Independencia de Estado Unidos en julio de 1776.

En todo el recorrido del parque que rodea al Boulevard Benjamin Franklin, estaban colocadas banderas de diversos países del mundo, incluida la de Guatemala, ondeando en una de las calles más emblemáticas y concurridas.

La Bandera de Guatemala en el Boulevard Benjamín Franklin. (Fotografía por: Ana Lucía Castillo / Soy502)

Al finalizar el recorrido encontramos las famosas gradas del Museo de Arte, las cuales se hicieron famosas por ser parte del entrenamiento de Rocky para sus peleas. ¿La película hizo famosa a la ciudad o Filadelfia le otorgó la popularidad a este filme?

Decenas de turistas llegan a este punto para correr las más de 60 gradas y sentirse como Sylvester Stallone en la famosa saga de películas, por supuesto finalizar el reto con la icónica pose de triunfo frente a la estatua de Rocky Balboa.

Plaza Princial y detrás el Museo de Arte con las icónicas gradas de Rocky Balboa, decoradas para la fiesta del fútbol. (Fotografía por: Ana Lucía Castillo / Soy502)

¿Comimos algo local de Filadelfia? Claro que sí, era la primera vez que teníamos la oportunidad de probar comida callejera de Estados Unidos, nos detuvimos en un puesto para degustar el orginial "Philly Chesse Steak". La versión de Filadelfia de un shuco, un baguette tostado relleno de carne, queso y cebolla.

Fue increíble poder finalizar nuestra mañana de cobertura sentados en el parque , rodeados de naturaleza para saborear nuestra comida.