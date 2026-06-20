Nos tocó disfrutar con brasileños y haitianos en Filadelfia

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Ya habíamos visto a México y Argentina, que por ahora se llevaban el primer y segundo lugar absoluto de las porras y aficionados más animados, pero ahora, Brasil y Haití, no se quedaron atrás.

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Para tener la película completa, llegamos muy temprano al hermoso estadio de Filadelfia (habitual de los Eagles, en la NFL), pero también rodeado por otros dos recintos importantes de la ciudad, el Citizens Bank Park (de los Phillies, de béisbol) y el Wells Fargo Center (para los 76ers, básquet y los Flyers, de hockey sobre hielo).

La belleza de ambos países en una sola fotografía. Todos disfrutaban en conjunto antes de ingresar al recinto deportivo. (Foto: Rudy Martínez)

Los seguidores de ambas selecciones llegaron bien organizados, con bocinas gigantes y tremendas coreografías para hacer mover hasta los extrañados y bien sorprendidos seguidores de otros países.

Mucha seguridad, cada sede tiene sus propios protocolo y estrictos cordones de seguridad, incluso con policía montada y unidades caninas para detectar cualquier sustancia sospechosa.

Los bailes y cánticos se trasladaron dentro del Estadio Filadelfia, que lució sus mejores galas para el duelo. (Foto: Rudy Martínez)

Como siempre, Guatemala dice presente y nos encontramos a varios grupos que nos gritaron "Guatemala...", pero a todo pulmón, cuando vieron la camisa de Soy502.

El juego se disputó por la noche, pero el sol todavía regalaba sus rayos mientras los más de 70 mil aficionados se dirigían a sus butacas.

Teníamos que probar sí o sí los philly cheese, los famosos panes callejeros de Filadelfia. Carne y queso en un pan grande, tipo baguette. Muy bueno. (Foto: Pedro Pablo Mijangos)

Los shucos de acá

Filadelfia tiene de todo. Mucha fiesta en la noche y al día siguiente desde la mañana gente en la calle, trabajando, paseando y haciendo ejercicios. En esta gran ciudad hay muchos museos, bibliotecas y más de 2 mil murales, sí, más de 2 mil. En la calle nos sugirieron el Philly Cheese, que literalmente se come de pie (como los shucos en Guatemala), con una gaseosa bien fría, por el calor. Bonito lugar, lleno de arte y movimiento.