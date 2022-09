El extraño caso de una joven que recogió un billete y terminó en el hospital

Una mujer terminó hospitalizada después de recoger un billete de un dólar en la calle.

Renée Parsons es la mujer que sufrió un incidente luego de recoger un billete que encontró tirado. El hecho ocurrió en Dallas, Texas.

"Veo un billete de un dólar en el suelo. Sin pensar absolutamente en nada, lo recogí", escribió Renee en Facebook. En cuestión de minutos, su cuerpo se entumeció y apenas podía moverse o respirar.

"Fue casi como una sensación de ardor, por así decirlo, que comienza aquí en los hombros y luego simplemente baja porque es casi como si se estuviera adormeciendo todo el cuerpo", explicó Renée, quien posteriormente perdió el conocimiento.

Su horrorizado esposo describió la escena: "Ella no había dicho nada por un tiempo, luego dijo, 'Justin, lo siento. Te amo'. Entonces simplemente dejó de hablar". Justin le dijo a News 2: "Parecía que se estaba muriendo. Ciertamente estaba inconsciente y muy pálida".

Temiendo lo peor, Justin llevó a su esposa enferma al Hospital St. Thomas Ascension. Una vez adentro, sus síntomas y los de Renée finalmente disminuyeron tras cuatro horas. Los médicos oficialmente les dieron el alta por "sobredosis accidental de drogas".

Este fue el billete que la mujer recogió. (Foto: captura de pantalla)

Los esposos creen que el dólar que recogió Parsons estaba mezclado con fentanilo, lo que provocó que ella sufriera una reacción adversa. Sin embargo, los expertos han expresado reservas sobre esa teoría.

Según un oficial de policía de Metro Nashville que fue llamado a la sala de emergencias, Parsons definitivamente no estuvo expuesta al fentanilo, ya que no requirió que fuera revivida y además las pruebas preliminares no revelaron ninguna droga en su sistema.

Un portavoz del departamento agregó que no encontraron ningún residuo de medicamento en la factura y planeaban deshacerse de él.

Mientras tanto, la doctora Rebecca Donald, experta en fentanilo en el Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt, le dijo a News 4 que los síntomas de Renée no indicaban envenenamiento por fentanilo.

Incluso si el billete hubiese estado contaminado con dicho narcótico, se requeriría más que contacto piel con piel para causar una sobredosis, según la médica.

"Es mucho más probable que ella tenga una reacción sin darse cuenta se frota la nariz y expone esa droga a algunos de los vasos sanguíneos de la nariz o se lame los dedos o se frota los ojos", dijo Donald.

“La moraleja es: no me importa si es un billete de 20 o de 100 dólares, no lo toques!!!” advirtió en Facebook.