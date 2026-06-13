Los extravagantes looks de Kylian Mbappé

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Kylian Mbappé, protagonizó un desfile de moda extravagante organizado por el presentador británico James Corden, en Madrid, en la grabación de "Carpool Karaoké" para la cadena estadounidense FOX Sports.

El capitán de la selección francesa lució llamativas prendas, en el episodio emitido en la previa del debut de Francia en la Copa del Mundo.

Mbappé aceptó el desafío de Corden de probarse una serie de atuendos llamativos, además el presentador cuestionó al delantero francés sobre la rivalidad en estilo con algunos de sus compañeros, como Jules Koundé y Ibrahima Konaté.

"Me gustaría que tuvieras la mente abierta", le sugirió el presentador en 10 minutos Mbappé se probó una chaqueta rosada, un sombrero negro gigante y unos lentes groovies.

Kylian Mbappé imitó a algunos de sus compañeros en la selección de Francia. Luego Mbappé y Corden posaron juntos frente a la cámara, retomando la clásica celebración del atacante francés, con los brazos cruzados.

Francia es cabeza de serie del Grupo I y debutará el 16 de junio ante Senegal en Nueva Jersey.

Luego, el 22 de junio ante Irak en Philadelphia para su último juego en la fase de grupos será el 26 de junio, en Boston, contra Noruega.

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