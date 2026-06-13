Llegada de Cristiano Ronaldo a Estados Unidos causa furor (video)

-

El arribo de la selección de Portugal a Estados Unidos causó furor entre los fans del Mundial FIFA 2026 por el astro Cristiano Ronaldo.

En redes sociales se viraliza el porte de Ronaldo al bajar del avión en el que se traslada su equipo.

Los gritos y emociones de los fans están a flor de piel con el futbolista que jugará su última competencia en busca de la Copa del Mundo.

El astro afirmó que su compromiso pro el momento es pasar la primera ronda de grupos y jugar con calma, si el equipo pasa, pasa. No solo él, Georgina y su familia también acapararon miradas.

"Sí, estamos aquí Miami", expresó en redes Portugal informando que se aclimatan para darlo todo.

MIRA:

View this post on Instagram A post shared by FIFA World Cup (@fifaworldcup)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Portugal (@portugal)