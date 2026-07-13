Fallece Rob Dieperink árbitro descalificado del Mundial 2026

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El árbitro Rob Dieperink, quien fue descalificado del Mundial de 2026 por la FIFA falleció para sorpresa del gremio.

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Rob fue acusado de agredir sexualmente a un adolescente en mayo de 2026, por ello fue retirado de participar en la Copa del Mundo.

A pesar de contar con 15 años de experiencia y estar en más de 300 partidos, esto no le valió para la grave acusación que ensombreció su carrera.

¿Cuál fue la causa de muerte del árbitro Rob Dieperink?

Las autoridades no han revelado aún la causa exacta de la muerte del colegiado de 38 años, la investigación está en reserva, su cuerpo fue encontrado en la vía pública, en la misma calle donde el juez que llevaba su caso por abuso tenía fijada su residencia.

¿Quién era el árbitro Rob Dieperink retirado del Mundial 2026?

Ejercía su profesión desde 2011, asistió a unos 300 partidos, incluyendo la Eurocopa 2024, los Juegos Olímpicos, la final de la Europa League 2024, fue asistente del Video Assistant Referee o árbitro asistente de video VAR, fue designado nuevamente como árbitro de vídeo (VAR) durante la Copa Intercontinental de la FIFA en Catar.

Acusación de abuso sexual a un adolescente

Fue señalado por un presunto comportamiento indebido con un menor durante la Conference League entre Crystal Palace y Fiorentina, fue a juiio y la justicia de Gran Bretaña desestimó la denuncia de forma categórica al comprobar que no había pruebas, sin embargo la FIFA decidió no tomarlo en cuenta para incluirlo en la Copa del Mundo 2026, celebrada en México, Estados Unidos y Canadá.