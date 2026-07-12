Jaminton Campaz se niega a volver a Colombia tras amenazas de muerte

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Jaminton Campaz se niega a regresar Colombia tras ser amenazado de muerte por haber fallado un gol en el minuto 115 de la prórroga del partido de octavos de final contra la Suiza, finalizando en un empate 1-1.

El jugador se fue a Argentina donde juega como centrocampista o extremo en el Club Atlético Rosario Central de la Primera División.

Colombia quedó eliminada y el fallo del jugador hizo que colombianos enfurecidos le escribieran que si lo veían en su país lo eliminarían.

Foto: Instagram.

En redes sociales del "El Bicho" no faltaron los insultos y groserías incluyendo amenazas a familia, citando incluso a su hija de 5 años.

En su cuenta oficial de Instagram Campaz dijo:

"Desde niño soñé con defender los colores de Colombia, escuchar el himno, representar a millones de personas y marcar un gol en un Mundial. Hoy solo puedo darle gracias a Dios por permitirme cumplir ese sueño. Son recuerdos que llevaré conmigo para siempre".

"...A todo el país solo puedo decirle que comparto el dolor de esta eliminación. Nosotros también soñábamos con seguir avanzando y sé la tristeza que hoy sentimos como colombianos. Lamento profundamente no haber podido darles la alegría que todos esperábamos, pero quiero que sepan que nunca faltaron la entrega, el compromiso ni el amor por esta camiseta. Di todo lo que tenía dentro de la cancha y lo volvería a hacer una y mil veces por mi país"

"El fútbol también está hecho de momentos difíciles. Hoy solo queda aprender, levantarse y seguir trabajando para volver más fuerte. Mi Colombia, por favor nunca dejemos de lado el respeto. Podemos pensar diferente, sentir frustración o tristeza, pero ninguna pasión justifica el odio y vivir con miedo", expresó.

Se desconoce si el atleta recibió las amenazas de parte de un grupo específico.

Foto: Shaun Botterill/ALLSPORT.

El asesinato del futbolista Andrés Escobar

En el Mundial de Estados Unidos 1994, Escobar anotó un autogol frente a Estados Unidos, el equipo fue objeto de violencia y hostigamiento, tras su regreso, el 2 de julio de 1994, el futbolista fue asesinado a las afueras de una discoteca en Medellín.

Foto: Oficial.

Su asesino fue Humberto Muñoz Castro, conductor y escolta de los hermanos Santiago y Pedro Gallón, figuras vinculadas al narcotráfico y a estructuras paramilitares.