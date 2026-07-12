Un fallecido y seis emergencias "cardíacas" durante partido de Argentina y Suiza

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En Argentina, hubo un aumento de emergencias y disturbios en medio del encuentro contra Suiza, para definir la participación de Argentina en la semifinal del Mundial.

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Durante el horario de transmisión del encuentro de Argentina-Suiza durante la copa del mundo, se registró un aumento de emergencias médicas en el país de origen de Leonel Messi.

Según el registro del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), siete personas fueron atendidas por emergencias cardíacas en la Ciudad de Buenos Aires.

Lamentablemente, un hombre de 51 años también falleció en la misma ciudad, luego de haber sufrido una emergencia en su residencia. Pese a la intervención de los equipos de asistencia, perdió la vida.

La tensión durante el partido y la expectativa por el resultado afectaron a varios aficionados, quienes sufrieron emergencias cardíacas.

Un hombre de 45 años, fue trasladado de emergencia luego de un dolor fuerte en el pecho, 30 minutos de esta emergencia los cuerpos de bomberos asistieron a un hombre, de 41 años, quien sufrió un desmayo en plena vía pública.

En Jorge Newbery y Ciudad de la Paz, una mujer de 86 años, con antecedentes cardíacos, fue hallada inconsciente pero con vida.

Otras mujer de 74 años presentó problemas para respirar y dolor en el pecho, por lo que fue traslada a un hospital.

Asimismo, las autoridades informaron que 13 personas resultaron lesionadas durante las aglomeraciones provocadas por los festejos en Buenos Aires.

Un hombre de 42 años resultó herido tras sufrir una profunda lesión en un ojo al ser alcanzado por fragmentos de vidrio durante una celebración.

Detenciones en medio de la euforia

A parte de la oleada de emergencias médicas, también hubo arrestos.

En Córdoba, se realizó una celebración por la nueva victoria de la Selección de Argentina, que reunió a alrededor de 20 mil personas.

⚠️ #Mundial2026 | Millones de hinchas en todo el País festejaron la Clasificación a semifinales de la Selección Argentina a Semifinales



Banderas, cánticos y caravanas acompañaron la alegría de los hinchas tras la victoria 3-1 sobre Suiza. El Obelisco volvió a ser epicentro,… pic.twitter.com/lmU8vsCoxn — RADIO FÉNIX 95.1 (@radiofenix951) July 12, 2026

La Policía de Argentina detuvo a seis personas que presuntamente estuvieron involucradas en disturbios relacionados con el consumo excesivo de alcohol.

Además, en Buenos Aires se desplegó un operativo policial debido a las aglomeraciones y disturbios registrados durante la madrugada del 12 de julio.

Balas de goma y camión hidrante ayer en el Obelisco en los festejos de Argentina. Gobierno de mierda. Imaginate si le ganamos al país que idolatra el presidente cómo se van a poner pic.twitter.com/LJasut8diP — Arrepentidos de Milei (@ArrepentidosLLA) July 12, 2026

*Con información de Infobae.