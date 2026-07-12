Revelan video de Jayden Adams en el Mundial antes de su muerte

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Días antes de que Jayden Adams fuera encontrado muerto en una residencia, fue captado en un video durante la celebración de la histórica clasificación de Sudáfrica a la fase de eliminación directa del Mundial.

El video fue grabado cuando la Selección de Sudáfrica celebra su victoria contra Corea del Sur, durante la copa del mundo, el pasado 24 de junio.

En las imágenes, el mediocampista permanece serio, sentado y sin participar de la euforia del resto del equipo.

Entre las porras del equipo, baile y alegría; la expresión en el rostro del jugador ha llamado la atención tras conocerse que falleció de manera inesperada dentro de una residencia.

Jayden Adams was going through something serious in his life, this was South African players celebrating after their win against South Koreawhile he was sitting quiet pic.twitter.com/wxouqLLLeG — Reymi (@MarmoushEra) July 11, 2026

Una pérdida dentro del Mundial

Adams antes de su fallecimiento, habría recibido también malas noticias mientras se disputada el rol del equipo en el Mundial.

Un día antes del encuentro con República Checa, se le informó que su abuela habría muerto.

Su pérdida habría causado gran dolor emocional, pero participó en los encuentros deportivos mientras se realizaba el entierro de su abuela en su país de origen.

Además, su mejor amigo y compañero del Stellenbosch FC, Oshwin Andries, también habría fallecido años atrás de una manera violenta, lo que causaría gran impacto en la vida del jugador.

Hasta el momento no han revelado la causa de la muerte de Adams, pero el caso ha traído una importante discusión sobre la salud mental en el deporte de alto rendimiento mientras se investiga su muerte.