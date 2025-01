Celebridades comparten dramáticas imágenes de cómo deben dejar sus viviendas

-

Varias celebridades abandonaron sus hogares por los incendios en Los Angeles.

Los incendios en Los Ángeles han afectado a varias celebridades, quienes han tenido que evacuar sus hogares. El incendio forestal en Pacific Palisades ha obligado a evacuar a miles de residentes, incluyendo a famosos como Jennifer Aniston y Tom Hanks.

Paris Hilton compartió en sus redes sociales que su casa en Malibú fue destruida por el incendio. La empresaria y socialité expresó su tristeza y agradecimiento por la seguridad de su familia. "Con el corazón roto, más allá de las palabras. Sentarme con mi familia, ver las noticias y ver nuestra casa en Malibú arder hasta los cimientos en vivo por televisión es algo que nadie debería tener que experimentar jamás", expresó.

I’m standing here in what used to be our home, and the heartbreak is truly indescribable. When I first saw the news, I was in complete shock—I couldn’t process it. But now, standing here and seeing it with my own eyes, it feels like my heart has shattered into a million… pic.twitter.com/mJcFjQVVX7 — Paris Hilton (@ParisHilton) January 10, 2025

Otros famosos afectados por el incendio incluyen a Billy Crystal, Jared Leto, James Woods y Guillermo del Toro. Todos ellos han compartido mensajes y fotos en sus redes sociales, mostrando la devastación causada por el incendio.

To all the wonderful people who’ve reached out to us, thank you for being so concerned. Just letting you know that we were able to evacuate successfully. I do not know at this moment if our home is still standing, but sadly houses on our little street are not. pic.twitter.com/xZjvsIg6Fg — James Woods (@RealJamesWoods) January 7, 2025

La actriz Jamie Lee Curtis también se sumó a la lista de afectados, publicando en su cuenta de Instagram que su comunidad y posiblemente su casa estaban en llamas.

El actor Mark Hamill también tuvo que evacuar su casa y se refugió en Malibú. Otros famosos que han perdido sus casas incluyen a Spencer Pratt y Heidi Montag.

La lista de celebridades afectadas por el incendio continúa creciendo, con nombres como Denise Crosby, Ben Affleck y Chris Pratt.

El incendio en California comenzó el 7 de enero y ha cobrado diez vidas hasta el momento. Más de 40,000 personas están bajo pedido de evacuación en el norte de Los Ángeles.