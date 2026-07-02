Pochettino hace historia con Estados Unidos y lanza un mensaje de ilusión

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Mauricio Pochettino elogió el carácter de Estados Unidos tras sellar el boleto a los octavos de final del Mundial y aseguró que su equipo demostró la identidad competitiva que busca desde su llegada al banquillo.

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El triunfo 2-0 sobre Bosnia y Herzegovina no solo clasificó al conjunto anfitrión a la siguiente ronda, sino que también convirtió al técnico argentino en el entrenador con más victorias de Estados Unidos en la historia de las Copas del Mundo, con tres.

"Compitieron contra un rival muy difícil. Estoy muy orgulloso de nuestros futbolistas y del apoyo de los aficionados, que fueron asombrosos", afirmó Pochettino.

El argentino Mauricio Pochettino se convirtió en el entrenador de #EstadosUnidos CON MÁS TRIUNFOS en Mundiales: ya son 3.



✅4-1 vs. Paraguay (2026)

✅2-0 vs. Australia (2026)

✅2-0 vs. Bosnia (2026) pic.twitter.com/0kLUUeslQe — Histoporte (@histoporte_) July 2, 2026

El seleccionador destacó la reacción de su equipo tras quedarse con un hombre menos por la expulsión de Folarin Balogun.

"Cuando recibió la roja, teníamos que demostrar que éramos un equipo, pelear y dejar un legado. Esto fue lo que buscamos desde el principio: competir", expresó.

Pochettino también elogió a Malik Tillman, autor del segundo gol con un brillante tiro libre. "Es un gran jugador, con un enorme talento. Está haciendo un gran Mundial, como todo el equipo", señaló.

El entrenador de Estados Unidos vivió con intensidad la clasificación a octavos. (Foto: AFP)

Cantó a todo pulmón

Al finalizar el encuentro, el técnico volvió a demostrar la conexión que ha construido con la afición estadounidense al unirse a los aficionados para cantar "Take Me Home, Country Roads", un gesto que reflejó su identificación con el equipo de las Barras y las Estrellas.

Con Estados Unidos instalado en los octavos, el argentino cerró con un mensaje de confianza de cara a la siguiente ronda: "¿Y por qué no nosotros?".