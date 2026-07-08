Los máximos goleadores de la historia en el Mundial

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Estos son los máximos goleadores de la historia de la Copa del Mundo, después de que Lionel Messi anotara otro gol en la remontada 3-2 de Argentina sobre Egipto en los octavos de final del Mundial, y suma ya 21 en su carrera.

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• Lionel Messi

Argentina

21 goles – 31 partidos

Activo del 2006 a la fecha

Kylian Mbappé suma 7 goles y 2 asistencias en 482 minutos disputados en United 2026. (Foto: AFP)

• Kylian Mbappé

Francia

19 goles – 19 partidos

Activo del 2018 a la fecha

Hasta los 21 años, Klose compaginaba el futbol amateur mientras trabajaba como carpintero certificado. (Foto: Andina / Editorial Perú)

• Miroslav Klose

Alemania

16 goles – 24 partidos

Activo entre 2002 y 2014

En Corea-Japón 2002 apareció con un flequillo peculiar. Años después confesó que lo hizo para que la prensa dejara de hablar de su lesión en la ingle. (Foto: semana.com)

• Ronaldo Nazario

Brasil

15 goles – 19 partidos

Activo entre 1998 y 2006

Durante la fase de grupos de México 1970, Müller marcó un triplete contra Bulgaria. Uno de esos tantos se convirtió en el gol número 800 en la historia de las Copas del Mundo. (Foto: ESPN)

• Gerd Müller

Alemania

14 goles – 13 partidos

Activo entre 1970 y 1974

Harry Kane suma 6 goles y 1 asistencia en 489 minutos disputados en United 2026. (Foto: AFP)

• Harry Kane

Inglaterra

14 goles – 16 partidos

Activo del 2018 a la fecha

Fontaine logró el récord inigualable de 13 goles en un solo Mundial. (Foto: France 24)

• Just Fontaine

Francia

13 goles – 6 partidos

Activo en 1958

Pelé mantiene récords de precocidad inalcanzables: es el jugador más joven en debutar, marcar y ganar una final de Copa del Mundo. (Foto: Conmebol)

• Pelé

Brasil

12 goles – 14 partidos

Activo entre 1958 y 1970

Klinsmann es uno de los pocos futbolistas que logró marcar al menos un gol en el partido inaugural o de debut de tres Mundiales consecutivos. (Foto: Revista Libero)

• Jürgen Klinsmann

Alemania

11 goles – 17 partidos

Activo entre 1990 y 1998

Kocsis es recordado por su inigualable salto y potencia de cabeza, lo que le valió el apodo de "Cabecita de Oro". (Foto: Daily News Hungary)

• Sandor Kocsis

Hungría

11 goles – 5 partidos

Activo en 1954

En Estados Unidos 1994, Batistuta se convirtió en el primer argentino en anotar un hat-trick en su debut mundialista. (Foto: Andina / Editorial Perú)

• Gabriel Batistuta

Argentina

10 goles – 12 partidos

Activo entre 1994 y 2002

Cristiano Ronaldo sumó 3 goles en 490 minutos disputados en su último Mundial, 2026. (Foto: AFP)

• Cristiano Ronaldo

Portugal

11 goles – 27 partidos

Activo entre 2006 y 2026