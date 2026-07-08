Los máximos goleadores de la historia en el Mundial

Estos son los máximos goleadores de la historia de la Copa del Mundo, después de que Lionel Messi anotara otro gol en la remontada 3-2 de Argentina sobre Egipto en los octavos de final del Mundial, y suma ya 21 en su carrera. • Lionel Messi
Argentina
21 goles – 31 partidos
Activo del 2006 a la fecha
Kylian Mbappé suma 7 goles y 2 asistencias en 482 minutos disputados en United 2026. (Foto: AFP)
• Kylian Mbappé
Francia
19 goles – 19 partidos
Activo del 2018 a la fecha
Hasta los 21 años, Klose compaginaba el futbol amateur mientras trabajaba como carpintero certificado. (Foto: Andina / Editorial Perú)
• Miroslav Klose
Alemania
16 goles – 24 partidos
Activo entre 2002 y 2014
En Corea-Japón 2002 apareció con un flequillo peculiar. Años después confesó que lo hizo para que la prensa dejara de hablar de su lesión en la ingle. (Foto: semana.com)
• Ronaldo Nazario
Brasil
15 goles – 19 partidos
Activo entre 1998 y 2006
Durante la fase de grupos de México 1970, Müller marcó un triplete contra Bulgaria. Uno de esos tantos se convirtió en el gol número 800 en la historia de las Copas del Mundo. (Foto: ESPN)
• Gerd Müller
Alemania
14 goles – 13 partidos
Activo entre 1970 y 1974
Harry Kane suma 6 goles y 1 asistencia en 489 minutos disputados en United 2026. (Foto: AFP)
• Harry Kane
Inglaterra
14 goles – 16 partidos
Activo del 2018 a la fecha
Fontaine logró el récord inigualable de 13 goles en un solo Mundial. (Foto: France 24)
• Just Fontaine
Francia
13 goles – 6 partidos
Activo en 1958
Pelé mantiene récords de precocidad inalcanzables: es el jugador más joven en debutar, marcar y ganar una final de Copa del Mundo. (Foto: Conmebol)
• Pelé
Brasil
12 goles – 14 partidos
Activo entre 1958 y 1970
Klinsmann es uno de los pocos futbolistas que logró marcar al menos un gol en el partido inaugural o de debut de tres Mundiales consecutivos. (Foto: Revista Libero)
• Jürgen Klinsmann
Alemania
11 goles – 17 partidos
Activo entre 1990 y 1998
Kocsis es recordado por su inigualable salto y potencia de cabeza, lo que le valió el apodo de "Cabecita de Oro". (Foto: Daily News Hungary)
• Sandor Kocsis
Hungría
11 goles – 5 partidos
Activo en 1954
En Estados Unidos 1994, Batistuta se convirtió en el primer argentino en anotar un hat-trick en su debut mundialista. (Foto: Andina / Editorial Perú)
• Gabriel Batistuta
Argentina
10 goles – 12 partidos
Activo entre 1994 y 2002
Cristiano Ronaldo sumó 3 goles en 490 minutos disputados en su último Mundial, 2026. (Foto: AFP)
• Cristiano Ronaldo
Portugal
11 goles – 27 partidos
Activo entre 2006 y 2026