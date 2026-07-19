Ferran Torres: "Dios le da las cosas a quien más se lo merece", tras ganar el Mundial

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Ferran Torres fue el héroe de España en la final del Mundial 2026 al marcar, en la prórroga, el gol que le dio el título a la Roja frente a Argentina.

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Tras el encuentro, el delantero aseguró que la anotación no le pertenece solo a él, sino a todo el país.

"Al final, el gol ha sido de 47 millones de personas. No ha sido mío ni de los 26 jugadores. El destino estaba escrito y estaba hecho para que ganáramos lejos de nuestra gente", declaró.

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El atacante del Barcelona, quien también fue nombrado mejor jugador del partido, confesó que el tanto significó una enorme liberación, luego de las críticas que recibió durante el torneo.

"He sido una persona muy criticada a lo largo del Mundial, pero creo que el destino está escrito. Gracias a Dios siempre me da esa fuerza para seguir y, al final, Dios le da las cosas a quien más se lo merece", afirmó.

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El "Tiburón" también reconoció la dificultad de enfrentar a una selección liderada por Lionel Messi, aunque destacó que España siempre confió en su estilo de juego.

"Todas las finales son difíciles cuando tienes a Messi en el equipo contrario. Siempre entra ese nerviosismo, pero siempre hemos dependido de nosotros, de plantear nuestro fútbol y lo hemos demostrado una vez más", concluyó.

*Con información de agencias