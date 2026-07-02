Fher de Maná envía duro mensaje a Liam Gallagher de Oasis por partido de Mundial

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Fher, vocalista de Maná, envió su respuesta a Liam Gallagher de Oasis ante el posteo del británico donde asegura que su selección ganará 5-0 a México.

El roquero mexicano corrigió al músico con este recado a través de un video:

"El cantante de Oasis dijo que México va a perder contra Inglaterra 5-0. A ver, no manches, ubícate, güey. Ahí nos vemos el domingo a ver cómo nos va, güey", dijo.

A través de X Liam dijo que Inglaterra derrotaría al Tricolor, causando la molestia de los aficionados mexicanos y Fher reaccionó retándolo en un clip en sus redes sociales.

A la fecha México tiene cuatro triunfos sin un gol en contra, Inglaterra en cambio, se llevó un susto contra la República del Congo, quien los dejó al borde de retirarse del mundial.

¿Cuándo es el partido de Inglaterra contra México?

El partido de Octavos de Final entre México e Inglaterra será el domingo 5 de julio, en el Estadio de la Ciudad de México, el último partido de esta Copa del Mundo para el Coloso de Santa Úrsula.

¿Quién es Fher de Maná?

José Fernando Emilio Olvera Sierra es músico, compositor y vocalista principal de la famosa banda de rock en español Maná, cofundador y líder del grupo famoso por los temas "Rayando el Sol" "Clavado en un bar" y "Mariposa Traicionera" que se hicieron populares en los 90.

¿Quién es Liam Gallagher de Oasis?

Es el vocalista principal y cofundador de la famosa banda de rock inglesa Oasis, su nombre es controversial entre el movimiento britpop de los años noventa.

Saltó a la fama mundial en 1994 con el álbum "Definitely Maybe", sus éxitos son "Wonderwall" y "Don't Look Back in Anger", es conocido por su actitud desafiante y su estilo vocal, tiene una rivalidad con su hermano y compositor principal, Noel Gallagher.