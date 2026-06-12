La fiesta del fútbol se vivirá en cada alcaldía de la Ciudad de México

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La Plaza de Coyoacán se prepara para recibir a vecinos, turistas nacionales y extranjeros que deseen vivir la pasión del fútbol desde este barrio colonial.

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A 12 kilómetros al sur del centro de la Ciudad de México, se encuentra situado el barrio cultural de Coyoacán, famoso por ser el hogar de la casa de la artista mexicana, Frida Kahlo; por sus calles empedradas, plazas e iglesias coloniales.

La enviada especial de Soy502 al mundial, Ana Lucía Castillo, decidió visitar este rincón turístico de la Ciudad de México, para conocer el panorama de este sector de la capital mexicana, durante la cobertura de la Copa Mundial FIFA 2026.

Al igual que en la Antigua Guatemala, Coyoacán da la bienvenida con su parque central, donde se encuentra la Catedral, y a unos pasos de ese punto, la plaza. Este último punto, estará dedicado a los vecinos y turistas fanáticos del fútbol que deseen disfrutar desde esta alcaldía de la fiesta deportiva con familia y amigos.

Vistas de la Plaza Coyoacán. (Fotografía por: Ana Lucía Castillo / Soy502)

Por lo tanto, aún en horas de la mañana se visualizaron trabajadores colocando pantallas, escenarios, carpas para tener el espacio listo para la fecha en la que México se enfrentará a Sudáfrica.

"Será una fiesta, habrá música en vivo, regalos, para quienes deseen venir", comentó uno de los colaboradores que amablemente nos comentó lo que estaba sucediendo en la Plaza de Coyoacán.

Preparativos para la instalación de tres pantallas en la Plaza Coyoacán, que transmitirán los partidos del mundial. (Fotografía por: Ana Lucía Castillo / Soy502)

Mezclando el turismo cultural con la pasión del fútbol

Turistas nacionales como internacionales se encontraban paseando por el barrio colonial, disfrutando de la comida, vistas y los tours guiados con información curiosa de la Alcaldía de Coyoacán.

Combinando la pasión por el fútbol con la oportunidad de conocer de cerca la cultura de una de las ciudades sede de este encuentro deportivo.

Nick, un estadounidense de Wisconsin decidió viajar a México para disfrutar de la fiesta futbolística.

“ He venido a Coyoacán porque México es un país futbolero y he querido vivir la experiencia de la Copa Mundial desde México, por la comida, cultura y las personas ” Nick , turista estadounidense.

Nick, turista estadounidense en México. (Fotografía por: Ana Lucía Castillo / Soy502)

La pareja de Nicole y Carlos, (ella sudafricana y él mexicano), paseaban contentos en la Casa de Frida Kahlo, aún siendo pareja, pero para el encuentro de México vs. Sudáfrica, estarán uno contra el otro.

“ Hoy venimos a pasear a hacer turismo en Coyoacán, y mañana estaremos como rivales en Zócalo viendo el partido inaugural ” Carlos Orizaba , turista mexicano en Coyoacán.

Nicole Ludwig Orizaba y Carlos Orizaba. (Fotografía por: Ana Lucía Castillo / Soy502)

Si bien es cierto que el punto principal que estará preparado con pantallas enormes para disfrutar del mundial será el Zócalo. Las diversas alcaldías de la Ciudad de México han preparado distintos puntos para disfrutar de la Copa Mundial.