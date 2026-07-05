FIFA activa protocolo por tormenta antes del duelo entre México e Inglaterra

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Cerca del inicio del encuentro programado para las 6:00 p.m. entre México e Inglaterra, la FIFA activó el protocolo por tormentas eléctricas en el estadio Azteca debido a las condiciones climáticas en la capital mexicana.

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La lluvia ha sido constante durante la tarde y existe la posibilidad de que evolucione a una tormenta eléctrica. Por ello, el sistema de monitoreo meteorológico de la FIFA mantiene una vigilancia permanente sobre el clima en la zona de Coyoacán.

Mientras el estadio abrió sus puertas al público, los videomarcadores y pantallas informativas informaron a los aficionados sobre el protocolo de seguridad y les solicitaron permanecer en sus lugares dentro de las tribunas.

SE ACTIVA PROTOCOLO POR LLUVIA ELÉCTRICA EN EL AZTECA



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De acuerdo con el reglamento de la FIFA, si se detecta la caída de un rayo dentro de un radio de 13 kilómetros del estadio Ciudad de México, el inicio del partido deberá aplazarse al menos 30 minutos.

El monitoreo continuará durante toda la previa para determinar si existen las condiciones necesarias para disputar el encuentro de octavos de final conforme a lo previsto.