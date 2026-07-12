FIFA planea ampliar el número de selecciones para el Mundial 2030

-

El presidente de la FIFA Gianni Infantino informó que la organización analiza la posibilidad de ampliar a 64 el número de selecciones para la edición de 2030 del Mundial.

La noticia fue lanzada a través del medio The New York Times, en su sección deportiva The Athletic.

Los directivos se inspiran en el encuentro de 2026 "Estados Unidos, Canadá y México", que según afirman, fue un éxito e hizo historia al incluir a 48 países, ya que de 1998 a 2022 solo se jugaba entre 32 equipos.

Foto: AFP.

Cambios para el Mundial 2030 de la FIFA

Además del aumento de países participantes a 64 se prevé que los partidos se realicen en seis sedes y tres continentes: Marruecos, Portugal y España albergarán la mayor parte de los partidos y Uruguay, Argentina y Paraguay recibirán un partido cada uno, en homenaje a los 100 años del Mundial.

En una entrevista con el medio suizo Bluewin, Infantino declaró: "Definitivamente es un asunto que será examinado y discutido en los comités pertinentes después de esta Copa del Mundo. Toda nación debe tener el derecho de soñar con participar en el torneo. La calidad de los equipos es extremadamente alta y mejora cada vez más en todo el mundo. Si no se les da a las naciones más pequeñas la oportunidad de participar, no tendrán el incentivo para seguir mejorando".

Países sede del Mundial 2030. Foto: Redes Sociales.

¿Cómo surge la propuesta de incluir a 64 selecciones en el Mundial de la FIFA?

El dirigente uruguayo Ignacio Alonso lo planteó en reunión del Consejo de la FIFA en marzo de 2025, luego, el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, calificó el torneo de 64 equipos como su "sueño de unir al mundo, aunque fuera solo una vez".

Foto: FIFA.

Opositores de la expansión

Los europeos y norteamericanos no están de acuerdo con esta decisión, Aleksander Ceferin (Presidente de la UEFA) calificó la propuesta como una "muy mala idea" que perjudicaría al torneo y a la competitividad de las eliminatorias europeas.

Victor Montagliani (Presidente de la Concacaf) tampoco está de acuerdo don la idea, que por lo visto se realizará a pesar de los detractores.