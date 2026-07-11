Niño ovaciona a Selección de Argentina en pleno acto de independencia (video)

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Un niño que actuaba como prócer de la Independencia en un acto de su escuela cambió el guión de su dialogo y realizó un discurso para alentar al equipo de Argentina en el Mundial FIFA 2026.

Nacho se emocionó en el escenario y decidió lanzar un grito para alentar a Messi y el resto de seleccionados.

Mientras hacía su papel su cierre contundente se hizo viral ya que sus familiares subieron el gracioso momento en redes sociales.

"Sí, somos independientes, somos libres de España, libres para decidir nuestro propio destino, también para construir nuestra patria, y con orgullo proteger nuestra bandera... Vamos Argentina, aguante Selección, aguante Messi, vamos por la cuarta", gritó efusivo.

Al terminar y pasar el micrófono a otro compañero, los alumnos rieron y ovacionaron sus palabras para alentar a la Albiceleste.

Lionel Scaloni reacciona

"Me llegó un mensaje de un chico que decía vamos Argentina viva la patria y eso me emocionó, no sé cuantos años puede tener el chico 10 años, si le salió de adentro es increíble, al final nosotros si jugamos es para ver esas cosas, no se juega para ganar, esas cosas salen del corazón es increíble que un chico se salga del protocolo", expresó en una conferencia de prensa.

Argentina se enfrentará a Suiza este sábado 11 de julio a las 9:00 p. m. hora de Guatemala.

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