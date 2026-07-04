La FIFA estudia adelantar inicio del México-Inglaterra por riesgo de tormentas

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La FIFA estudia adelantar seis horas el inicio del partido de los octavos de final del Mundial 2026 entre México e Inglaterra por el riesgo de tormentas e inundaciones en Ciudad de México, dijo a la AFP este viernes una fuente cercana a la organización.

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El partido en el estadio Azteca está originalmente previsto para las 6:00 p. m. del domingo. Medios de prensa mexicanos reportaron que el nuevo horario es a las 12:00 p. m.

El Estadio de la Ciudad de México tiene programado albergar 5 partidos durante el Mundial 2026. (Foto: AFP)

"La FIFA mantiene conversaciones para adelantar la hora de inicio del México-Inglaterra al domingo más temprano durante el día, debido al riesgo de alteraciones meteorológicas, incluidas inundaciones", dijo la fuente.

El servicio meteorológico pronostica para el domingo lluvias fuertes, con descargas eléctricas y granizo. Ya el anterior partido en el Azteca entre México y Ecuador en dieciseisavos, se atrasó una hora debido a una tormenta.

México ha completado 1,454 pases de los 1,690 que registra en el Mundial 2026. (Foto: AFP)

El seleccionador mexicano, Javier Aguirre, rechazó un eventual cambio de horario.

"Como una patada en el estómago, porque ahora hay que cambiar todo el plan, todo el trabajo", dijo en una entrevista con la estación Radiofórmula, en referencia a los ajustes en temas como la alimentación, siestas y fisioterapia.

Julian Quiñones es el jugador de México que ha recorrido la mayor distancia en los partidos cumplidos hasta el momento, con 39.05 kilómetros. (Foto: AFP)

"A mí nadie me consultó y sí estoy bastante enojado", añadió. "No estoy de acuerdo", pero "FIFA organiza, FIFA decide y yo acato. Nos adaptamos, no hay pretexto, hay que jugar y ganar".