Rashford: No sería ideal cambiar horario ante México

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El atacante inglés Marcus Rashford dijo este viernes que su selección asumiría un eventual cambio de horario del duelo de octavos de final del Mundial ante México aunque no sea lo preferible.

La FIFA dijo que estudia adelantar el inicio del choque del domingo programado para las 6:00 p.m., por el riesgo de tormentas e inundaciones en Ciudad de México, indicó a la AFP una fuente cercana a la organización. El pitido inicial en el estadio Azteca se adelantaría seis horas, según medios locales.

Rashford suma 3 remates entre los tres palos, 7 tiros dentro del área y 2 desde afuera y otros 2 remates de cabeza. (Foto: AFP)

Rashford fue consultado sobre el posible cambio y aseguró que no sería "lo ideal", pero los jugadores lo asumirían con tranquilidad, respondió.

El extremo, autor de un gol en los cuatro partidos del Mundial, relativizó el desafío que supondrá el poco tiempo de adaptación a la altura de Ciudad de México, de unos 2.240 metros sobre el nivel del mar. "Va a ser duro", admitió el jugador.

Marcus Rashford suma 83 pases, con una precisión del 87%. (Foto: AFP)

"La altura obviamente juega un papel, pero no es algo que nos preocupe ni nada por el estilo. Todos somos jugadores experimentados. Tenemos que gestionar el partido", afirmó.

El otro reto para Rashford y el resto de la delantera que lidera Harry Kane será perforar el arco de México, por ahora imbatido en las cuatro victorias logradas del Tri en el torneo. "Hasta ahora han demostrado que es difícil marcarles", reconoció.

"Es un equipo que tiene muy claro su estilo de juego. Son efectivos", describió. "Hay muchos grandes equipos en el torneo. Si queremos llegar a la final y ganarla, vamos a tener que enfrentarnos a ellos y encontrar la manera de conseguirlo".

Rashford suma 15 intentos de ruptura de líneas con el 73% de acierto. (Foto: AFP)

Rashford, que fue titular en el agónico triunfo de dieciseisavos ante República Democrática del Congo (2-1), también se refirió a su incierto futuro a nivel de clubes.

"Yo, personalmente, vivo el momento", dijo el delantero, que por ahora está de regreso en el Manchester United tras su cesión en el Barcelona.

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"Fui muy claro con todos los implicados antes del Mundial. Quería que estuviera resuelto antes, pero si no lo está, entonces no me ocuparé de ello hasta después, porque quiero estar completamente centrado en este momento. Estamos luchando por hacer algo muy especial", subrayó.