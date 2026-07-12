FIFA responde a reclamos de Noruega tras el primer gol inglés

-

La FIFA aseguró que no hay "ninguna prueba" que demuestre que el primer gol de Inglaterra en la victoria 2-1 contra Noruega, marcado por el centrocampista Jude Bellingham, topara en el cable de la cámara aérea, tal como reclamaron los nórdicos.

OTRAS NOTICIAS: Bellingham reivindica la fortaleza mental de Inglaterra

Los Vikingos protestaron al árbitro francés Clément Turpin después de que Bellingham marcara en el tiempo añadido de la primera parte para poner el 1-1 en el Estadio de Miami este sábado.

Inglaterra completó 576 pases de los 653 que registro en total durante los cuartos de final. (Foto: AFP)

Las imágenes del saque de puerta del arquero Orjan Nyland mostraron que la trayectoria del balón parecía cambiar repentinamente y caer a los pies del centrocampista inglés Elliot Anderson, que inició la jugada que desembocó en el gol de Bellingham.

Según las Reglas de Juego, de haber ocurrido esto, el árbitro hubiese tenido que invalidar el gol y retomar el partido con un saque neutral.

Los Vikingos registraron 24 pérdidas de balón provocadas ante Inglaterra. (Foto: AFP)

La FIFA, no obstante, dijo que el sensor con chip incrustado en el balón (la misma tecnología utilizada para anular un gol en la derrota de Croacia ante Portugal en la fase eliminatoria) indicó que no había señales de que el balón hubiera golpeado el cable.

"Antes del gol de Inglaterra en el minuto 45+2 contra Noruega, el sensor del Balón Conectado no mostró ningún pico en el 'latido del balón' mientras estaba en el aire y, por tanto, no hay pruebas de que el balón tocara el cable aéreo y cambiara su movimiento", señaló la instancia en un comunicado.

*Con información de AFP.