“Final anticipada”, así ve Portugal el juego ante España

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Portugal afila sus herramientas previo al duelo de máxima exigencia ante España en los octavos de final de la Copa Mundial FIFA 2026. Los lusos corrigen errores y piensan en una "final anticipada" contra los dirigidos por Luis de la Fuente.

La selección lusitana afronta uno de los partidos más esperados por las aficiones. Un medio campo duro que no ha dejado en el campo los destellos esperamos contra una ofensiva que, aunque no termina de cuajar, ha cumplido en el certamen.

Nelson Semedo acumula 73 pases con una precisión del 93%. (Foto: AFP)

Nélson Semedo aseguró que Portugal debe enfocarse partido a partido.

"Estamos confiados porque sabemos nuestra calidad. Sabemos también la calidad del adversario. Sabemos lo que tenemos que mejorar", afirmó.

Tal y como lo han dicho ya varios futbolistas y técnicos, Semedo reafirmó que en la presente justa mundialista ningún rival debe considerarse "menor", por eso pidió prudencia ante la Roja.

Semedo lleva 4 pérdidas de balón provocadas, 12 presiones defensivas y 2 presiones defensivas directas. (Foto: AFP)

Sobre las constantes críticas por la forma en que se ha desempeñado el equipo hasta ahora, Semedo explicó que es más importante ser autocrítico y tener claridad de los aspectos que se deben mejorar para lo que resta del torneo, pensando en llegar lejos.

"Sabemos que el próximo partido es bastante complicado, diría que una final anticipada, porque son dos equipos que podrían estar fácilmente en la final", señaló.

Por su lado, Nuno Mendes admitió que los lusos aún tienen margen para mejorar su rendimiento. Sobre su llamado a protagonizar un cara a cara contra Lamine Yamal, describió al adversario como "un jugador con mucha calidad, que puede marcar la diferencia en el partido".

Nuno Mendes ha registrado 105 desmarques para recibir el balón, 36 a la espalda de la defensa y 48 entre líneas. (Foto: AFP)

"Ahora nos vamos a enfrentar uno contra uno y, como es obvio, sí, es un buen duelo", afirmó.

El trabajo en el campamento luso pasa además por la recuperación de todos los jugadores debido a las exigentes jornadas. Mendes aclaró que todo el grupo lo está gestionando de buena manera y aprovechan los días previo al choque para enfocarse en los planes contra España.