"Fuimos el mejor equipo", lamentó el DT de Canadá

El seleccionador de Canadá, Jesse Marsch, lamentó la derrota de su equipo 0-3 ante Marruecos y la eliminación en los octavos de final del Mundial: "Fuimos el mejor equipo", dijo.
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"Simplemente tuvieron un poco más de calidad en el último tercio y a nosotros nos faltó la capacidad de hacer la jugada cuando la necesitábamos", añadió el técnico.
Marsch destacó que sus jugadores llevaron "a un equipo top al límite" e insistió que su combinado fue "mucho mejor en la primera parte e incluso al comienzo de la segunda".
"Lo hicimos en todo el campo: once actuaciones increíbles en la primera parte y tuvimos mala suerte de no ponernos por delante, y luego están los pequeños detalles", insistió.
"Ellos tienen calidad y jugadores que compiten al máximo nivel, pero en cuanto a cómo jugamos, el plan de partido, fue una actuación increíble", analizó.
Finalmente, Marsch destacó el recorrido de su equipo: "¡Que privilegio tienen nuestros aficionados de seguir a un equipo como éste, que va a por el partido de esta manera, que no juega a la defensiva y demuestra que puede ser mejor".
"Yo preferiría ser nosotros antes que ellos. Por muy buena que sea Marruecos, yo preferiría ser nosotros. No podría estar más feliz", concluyó.