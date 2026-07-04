Mundial 2026
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"Fuimos el mejor equipo", lamentó el DT de Canadá

  • Con información de AFP
04 de julio de 2026, 15:03
Canadá registró 10 remates, 3 a puerta y 2 fallidos en el duelo ante Marruecos. (Foto: AFP)

Canadá registró 10 remates, 3 a puerta y 2 fallidos en el duelo ante Marruecos. (Foto: AFP)

El seleccionador de Canadá, Jesse Marsch, lamentó la derrota de su equipo 0-3 ante Marruecos y la eliminación en los octavos de final del Mundial: "Fuimos el mejor equipo", dijo.

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"Simplemente tuvieron un poco más de calidad en el último tercio y a nosotros nos faltó la capacidad de hacer la jugada cuando la necesitábamos", añadió el técnico. 

Canadá recibió 24 faltas y provoco 14 durante el partido de octavos de final ante Marruecos. (Foto: AFP)
Canadá recibió 24 faltas y provoco 14 durante el partido de octavos de final ante Marruecos. (Foto: AFP)

Marsch destacó que sus jugadores llevaron "a un equipo top al límite" e insistió que su combinado fue "mucho mejor en la primera parte e incluso al comienzo de la segunda".

"Lo hicimos en todo el campo: once actuaciones increíbles en la primera parte y tuvimos mala suerte de no ponernos por delante, y luego están los pequeños detalles", insistió.

Canadá registró 9 goles, 3 asistencias y 81 remates durante su paso por United 2026. (Foto: AFP)
Canadá registró 9 goles, 3 asistencias y 81 remates durante su paso por United 2026. (Foto: AFP)

"Ellos tienen calidad y jugadores que compiten al máximo nivel, pero en cuanto a cómo jugamos, el plan de partido, fue una actuación increíble", analizó.

Finalmente, Marsch destacó el recorrido de su equipo: "¡Que privilegio tienen nuestros aficionados de seguir a un equipo como éste, que va a por el partido de esta manera, que no juega a la defensiva y demuestra que puede ser mejor".

Canadá sumó 18 cambios de orientación en todos los partidos jugados en la Copa Mundial 2026, con un acierto del 83%. (Foto: AFP)
Canadá sumó 18 cambios de orientación en todos los partidos jugados en la Copa Mundial 2026, con un acierto del 83%. (Foto: AFP)

"Yo preferiría ser nosotros antes que ellos. Por muy buena que sea Marruecos, yo preferiría ser nosotros. No podría estar más feliz", concluyó.

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