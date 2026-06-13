La foto de la nostalgia entre Ronaldo y Christian Vieri

El encuentro entre Christian Vieri y Ronaldo Nazário llamó la atención con una nostálgica foto.
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Christian y Ronaldo coincidieron y jugaron juntos en el Inter de Milán de Italia, compartiendo delantera entre las temporadas 1999-2000 y 2001-2002.
A través de las redes se vio su reunión durante el Mundial FIFA 2026.
El medio TRTSPOR mostró un video donde ambos se comparten un balón para recrear una mítica foto de antaño tomada en 1999.
Esta imagen del recuerdo no ha sido vista por algunos fans que ni siquiera habían nacido cuando esto ocurrió.
En la foto ambos tocan la pelota y posan con sonrisa para la cámara con el uniforme de su equipo, algo que volvieron a hacer ya trajeados.
La fiesta mundialista está reuniendo a grandes de inicio de los años 2000 y despidiendo a astros como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.
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