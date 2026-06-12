La fragmentación en el Congreso de la República y cómo incide en agilizar la agenda

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Vamos, UNE y Cabal se mantienen como los bloques con mayor peso en la correlación de fuerzas dentro del Legislativo.

La décima legislatura del Congreso se caracteriza por una alta fragmentación política, según analistas consultados.

En la actualidad, según datos oficiales el Organismo Legislativo hasta el momento registra 16 partidos políticos y 38 diputados independientes mientras los bloques construyen alianzas constantes para alcanzar acuerdos dentro del pleno.

1. BIEN 3 Diputados 2. CABAL 18 Diputados 3. CAMBIO 1 Diputados 4. CREO 2 Diputados 5. Elefante 2 Diputados 6. Independiente 38 Diputados 7. WINAQ 1 Diputados 8. Partido Azul 2 Diputados 9. Nosotros 1 Diputados 10. VIVA 8 Diputados 11. Unionista 2 Diputados 12. TODOS 6 Diputados 13. UNE 22 Diputados 14. VALOR 10 Diputados 15. VAMOS 38 Diputados 16. Victoria 2 Diputados 17. VOS 3 Diputados

Aunque ningún partido cuenta con una mayoría absoluta, la bancada Vamos continúa como la más numerosa con 38 diputados (cerca del 23 % de los 160 integrantes del Congreso). Le sigue la UNE con 22 diputados y Cabal con 18. Se trata de los bloques que, según analistas, mantienen un peso importante en la definición de las votaciones.

Mientras algunos sectores prevén mayor fragmentación, otros consideran que los diputados comenzarán a consolidarse en los partidos con los que buscarán competir en 2027. (Foto: Archivo/Soy502)

Consolidación de bloques

El diputado Elmer Palencia, integrante de la Junta Directiva del Congreso, explicó que la actual legislatura ha estado marcada por una constante reconfiguración de fuerzas.

Según indicó, desde 2024 se registraron conflictos internos, expulsiones de diputados y, por el contrario, durante 2026, se observó la incorporación de congresistas a bloques vinculados con partidos políticos con miras a competir en las próximas elecciones.

"Esta décima legislatura se ha caracterizado por ser altamente fragmentada y atomizada. Lo constante han sido las diferentes maneras de poderse agrupar", afirmó.

A diferencia de analistas políticos que prevén un aumento de las divisiones, Palencia considera que los próximos meses podrían traer una consolidación de los bloques, debido a que los diputados comenzarán a alinearse con las organizaciones políticas con las que buscarán participar en el proceso electoral.

La fragmentación del Congreso obliga a las bancadas a construir acuerdos constantes para avanzar en la agenda legislativa. (Foto: Estuardo Paredes/colaborador)

Sobre la correlación de fuerzas, confirmó que los bloques con mayor presencia continúan siendo Vamos, UNE y Cabal. Además, mencionó que agrupaciones como Valor, Viva y Todos cumplen un papel de bloques bisagra, debido a que sus votos pueden ser determinantes para alcanzar consensos.

Según Palencia, la fragmentación no necesariamente ha frenado la agenda legislativa, sino que ha obligado a los diputados a buscar mayores acuerdos entre las diferentes bancadas; como lo ocurrido con la recién aprobada Ley Antilavado que logró avanzar tras un proceso de diálogo entre los distintos sectores del Congreso.

“ No habrá más fragmentación, sino que se consolidarán los diferentes diputados en los bloques legislativos que representan los partidos políticos con los cuales van a participar en el próximo evento electora ” Elmer Palencia , Diputado

Además, indicó que la distribución actual de fuerzas es cambiante y podría ser distinta después del receso parlamentario, debido a los movimientos que continúan ocurriendo entre los bloques.

Problema estructural

En contraste, Rubén Hidalgo, politólogo y director del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos (INCEP), considera que la fragmentación es un problema estructural que el Congreso ha arrastrado durante varias legislaturas y que dificulta la construcción de consensos.

“ La fragmentación en el Congreso es una debilidad que ya tiene varias legislaturas de estar presente y eso debilita la construcción de propuestas, la construcción de consensos y la aprobación de las iniciativas legislativas ” Rubén Hidalgo , Politólogo

Además, advirtió que el escenario preelectoral podría profundizar los movimientos políticos, especialmente cuando las organizaciones comiencen sus procesos internos para definir candidaturas.

"Muchos diputados permanecerán en sus bancadas mientras aseguran un espacio en otro partido. Cuando tengan la certeza de que esa nueva plaza les garantiza mayores posibilidades de reelección, darán el paso", indicó.

Hidalgo coincidió en que Vamos, la UNE y Cabal son los bloques con mayor capacidad de inclinar las votaciones dentro del Congreso. No obstante, indicó que en un Legislativo tan dividido incluso las bancadas pequeñas, con uno o dos diputados, pueden convertirse en actores decisivos al momento de alcanzar los votos necesarios.

Analistas señalan que la debilidad de los partidos y la falta de agendas programáticas dificultan la construcción de consensos estables. (Foto: Archivo/Soy502)

Sobre el oficialismo, Hidalgo señaló que la limitada representación de Semilla y su división con Raíces obliga al Gobierno a negociar de manera permanente con otras fuerzas.

"Esa es la realidad del oficialismo en esta legislatura, necesita sí o sí construir consensos y buscar el apoyo de otros partidos para sacar adelante sus propuestas", sostuvo.

Intereses electorales

Por su parte, Carlos Chavarría, exdiputado de la primera y octava legislatura, también consideró que la capacidad de negociación es indispensable, debido a que el Congreso representa una pieza clave dentro del sistema democrático

No obstante, cuestionó tanto la falta de unidad del oficialismo como el papel de algunas bancadas opositoras.

“ El Congreso es la base de la gobernabilidad del país y una piedra angular para el funcionamiento de la democracia ” Carlos Chavarría , Exdiputado

Mencionó que la división entre Semilla y Raíces redujo la capacidad del Gobierno para impulsar su agenda legislativa."El Gobierno no ha sabido cohesionar sus fuerzas y terminó dividido en dos bancadas. Le faltó experiencia, visión y unidad", manifestó.

Sobre la distribución de votos, Chavarría coincidió en el peso político de Vamos y la UNE dentro del pleno y consideró que estas agrupaciones han tenido capacidad para bloquear iniciativas impulsadas por el Ejecutivo.

Por otro lado, Chavarría consideró que los cambios de bancada responden principalmente a intereses electorales y no a afinidades ideológicas.

La limitada representación del oficialismo lo obliga a negociar con otras fuerzas políticas para impulsar sus iniciativas. (Foto: Archivo/Soy502)

"Antes existían partidos con una identidad ideológica más clara; hoy muchos diputados se trasladan donde encuentran una oportunidad de mantenerse en el Congreso y buscar una nueva candidatura", señaló.

Ademas, indicó que la política actual ha dejado de lado los proyectos de largo plazo y aseguró que el mayor reto no es únicamente ganar una elección, sino construir una verdadera agenda de gobernabilidad que responda al desarrollo y al bien común del país.

Chavarría también consideró que el país necesita liderazgos con visión de estado. "No veo una figura que hable de gobernaza y que vea más allá de su propia realidad" indicó.