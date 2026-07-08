El Francia ante Marruecos se juega en un lugar de historias

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En el Estadio de Boston se coronó un día el guatemalteco Carlos el "Pescado" Ruiz y también fue el último partido mundialista de un tal Diego Armando Maradona. Los cuartos de final de United 2026 comienzan este jueves (2.00 de la tarde), con el Francia y Marruecos, en el gigante estadio de Boston, de nombre comercial Gillette.

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Además de ser la casa de los famosos y ganadores New England Patriots, de la NFL, tiene varias historias relacionadas con el futbol.

Una de ellas tiene que ver con los legionarios guatemaltecos. Corría el 2002 y el Galaxy de Los Ángeles disputaba la final de la MLS contra los locales, el New England Revolution. El partido y el título se definió con "gol de oro" y el autor fue ni más ni menos que Carlos el "Pescado" Ruiz.

Carlos Ruiz anotó el gol del primer título del LA Galaxy, en el 2002. (Foto: Galaxy)

El partido llegó al límite del tiempo extra con empate 0-0 y cuando las piernas empezaban fallar y todos miraban el reloj casi en forma de resignación esperando los penales, apareció Ruiz, al minuto 112, para convertir el tanto del triunfo y tatuar la primera estrella en el corazón del club angelino.

"Fue una final inolvidable. En Estados Unidos son muy especiales para organizar los eventos deportivos; te tratan como una estrella. Hubo noche de gala y hacen toda una ceremonia. En ese partido se rompió récord de afición en un estadio: había más de 60 mil personas. El título fue muy bonito por la cantidad de guatemaltecos que viven en Los Ángeles", le contó hace unos años el "Pescado" a Soy502 en una entrevista.

Despedida amarga

Un 25 de junio de 1994, Diego Armando Maradona disputó su último partido con la Selección argentina en un Mundial. Fue ante Nigeria y luego del pitazo final fue a una prueba de dopaje del cual saldría positivo.

Maradona disputó en 1994 su último partido mundialista. (Foto: FIFA)

¿El estadio? El de Boston, donde jugarán franceses y marroquíes. En este mismo recinto convirtió su último gol mundialista contra Grecia.

"Me cortaron las piernas", dijo días después cuando se le comunicó su sanción y expulsión del torneo.