Francia busca honrar al afligido Deschamps ante Noruega

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Francia buscará que su entrenador, Didier Deschamps, se sienta "lo más orgulloso posible" en su último partido de la fase de grupos de la Copa Mundial FIFA 2026 contra Noruega, dijo el volante Aurelien Tchouaméni.

El seleccionador francés regresó el martes a su país tras el fallecimiento de su madre y no estará en el juego que bajará el telón del Grupo I el viernes, donde chocarán dos selecciones ya clasificadas a dieciseisavos de final.

Francia hizo 604 pases en el duelo ante Irak, pero completó 553. (Foto: AFP)

"Es un momento difícil para todos. Nuestro objetivo es hacerlo sentir lo más orgulloso posible", dijo el centrocampista del Real Madrid ante los periodistas en la base de Francia cerca de Boston.

Deschamps asistirá al funeral de su madre el mismo día en que Les Bleus enfrentarán a los Vikingos de Erling Haaland. Luego retornará a Estados Unidos para reencontrarse con su plantilla.

Francia acumuló 257 presiones defensivas durante la segunda jornada de la fase de Grupos. (Foto: AFP)

Para Deschamps, la triste noticia llegó un día después de que Francia venciera 3-0 a Irak en Filadelfia. El segundo triunfo en dos partidos del torneo les aseguró la clasificación a dieciseisavos.

Francia y Noruega están empatadas a seis puntos cada una y ya están clasificadas. Pero los Galos tienen una mejor diferencia de goles, así que avanzarían como primeros de grupo con un empate.

Los galos sumaron 143 rupturas de líneas ante Irak. (Foto: AFP)

En la misma conferencia de prensa, Guy Stéphan confirmó que el central William Salibá será baja de los franceses, ya que arrastra un problema de espalda y será Maxence Lacroix, del Crystal Palace, quien lo reemplazará en el once inicial.