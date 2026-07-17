Rodri elogia a Argentina antes de la final del Mundial: "No depende solo de Messi"

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El capitán de la selección española, Rodri Hernández, aseguró que Argentina no depende únicamente de Lionel Messi y destacó el poder colectivo del conjunto albiceleste de cara a la final del Mundial, que se disputará el domingo (1:00 p. m.).

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"No creo que haga falta expresar lo que es Messi como jugador y lo que significa para Argentina. Es el mejor jugador de todos los tiempos, que ha sido capaz de liderar a su selección y llevarla a ganar el Mundial en Catar y ahora a la final", afirmó en conferencia de prensa.

Destaca el carácter argentino

Rodri elogió la capacidad del equipo dirigido por Lionel Scaloni para reaccionar en momentos complicados y recordó las remontadas que ha protagonizado durante el torneo.

"Habla de un carácter competitivo muy fuerte. Saben remontar situaciones adversas y tienen mucha personalidad. Nosotros debemos centrarnos en nuestro juego, ser ambiciosos e intentar hacerles daño con nuestras fortalezas", señaló.

️ "Creo que el partido del domingo será diferente a los que hemos jugado, más físico".



➡️ "Somos un equipo completo y podemos adaptarnos a cualquier situación tanto defensiva como ofensiva. Tengo confianza".



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El mediocampista también destacó el mérito de que Argentina dispute su segunda final consecutiva en una Copa del Mundo.

"Eso refleja un proceso de crecimiento y demuestra que ha sido una de las mejores selecciones de los últimos años. Nosotros queremos seguir ese camino y demostrar que también podemos ser el mejor equipo del mundo", indicó.

️ "Le digo al grupo que tenemos que tener más ganas de ganar que miedo a perder".



➡️ "Somos un equipo muy completo y complicado de batir. Ahora tenemos que mostrar que podemos vencer al rival más en forma".



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Evitar provocaciones

Sobre la intensidad con la que suele jugar la Albiceleste, el jugador del Manchester City aseguró que la Roja no debe caer en posibles provocaciones durante el partido.

"Si ocurre, habrá que hacer caso omiso y centrarnos en jugar nuestro fútbol, sin entrar en ese tipo de situaciones", concluyó.

*Con información de agencias