Estos fueron los once mejores jugadores de los cuartos de final del Mundial

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Concluidos los cuartos de final del Mundial, la plataforma especializada en estadísticas Sofascore presentó el equipo ideal de la ronda, integrado por los futbolistas que marcaron la diferencia en la lucha por un lugar en las semifinales.

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En la portería aparece el belga Thibaut Courtois (8.1), una de las grandes figuras del duelo ante España. El guardameta realizó varias atajadas decisivas que mantuvieron con vida a los Diablos Rojos, pero una lesión lo obligó a abandonar el partido, una baja que terminó pesando en la eliminación de Bélgica.

Messi fue el jugador con mejor puntuación en los cuartos de final. (Foto: Sofascore)

La línea defensiva la integran el inglés Djed Spence (7.8), el argentino Lisandro Martínez (7.4), el francés Dayot Upamecano (7.2) y el noruego Julian Ryerson (7.1).

El mediocampo está conformado por el español Rodri (7.6), el noruego Andreas Schjelderup (8.1) quien marcó un golazo ante Inglaterra; el inglés Jude Bellingham (8.4) y el francés Ousmane Dembélé (9.0).

El doblete de Bellingham impulsó a Inglaterra hacia las semifinales. (Foto: AFP)

Rodri volvió a ser el eje del juego de España y, tras los cuartos de final, se mantiene como el futbolista con más pases completados en el torneo, con casi 600.

Bellingham, por su parte, firmó un doblete ante Noruega para encaminar la clasificación de los Tres Leones. Dembélé fue la gran figura del triunfo 2-0 de Francia sobre Marruecos al marcar un gol.

Dembélé brilló con gol y una actuación sobresaliente para clasificar a Francia. (Foto: AFP)

El ataque lo completan Kylian Mbappé (7.7) y Lionel Messi (9.1). El delantero francés también se hizo presente en el marcador frente a Marruecos, aunque falló un penal y, además de asistir a Dembélé, se mantuvo como líder de la tabla de goleadores del Mundial, por delante de Messi gracias al criterio de desempate por asistencias.

Messi fue el jugador mejor calificado de la ronda tras liderar el ataque argentino. (Foto: AFP)

El capitán argentino, por su parte, volvió a ser decisivo para la Albiceleste. Aunque no anotó, dio una asistencia y lideró las acciones ofensivas en la clasificación a las semifinales, lo que le valió la mejor calificación de toda la ronda.