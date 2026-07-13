Francia y España disputan un clásico con sabor a final anticipada

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Francia y España disputarán este martes (1:00 p. m.) en el Estadio Dallas un partido que se ha convertido en un clásico del futbol europeo en los últimos años, pero en esta ocasión el premio es de valor incalculable: un lugar en el partido por el título.

Muchos consideraron este cruce como una final anticipada: el actual monarca de Europa contra el actual subcampeón del mundo, con Kylian Mbappé y Lamine Yamal frente a frente.

Kylian Mbappé y Lamine Yamal se verán las caras nuevamente, ahora por un boleto a la final del Mundial. (Foto: Sofascore)

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Tras sellar el boleto a esta instancia, el técnico español Luis de la Fuente reconoció el potencial galo, aunque luego dio muestras de confianza al decir que son el "único equipo que les ha ganado en dos semifinales" (Eurocopa 2024 y Nations League 2025).

Sin embargo, el único precedente en un Mundial cayó del lado francés, en los octavos de Alemania 2006.

Así llegan Francia y España a la semifinal de la Copa del Mundo. (Foto: Sofascore)

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Poderío ofensivo

En la casa de los Dallas Cowboys, son Les Bleus los que aportan a los principales pistoleros, con Kylian Mbappé igualado en la pelea por la Bota de Oro con Lionel Messi (8 goles ambos) y Ousmane Dembélé con cinco.

España, por su parte, basa su fortaleza en una defensa de hierro que solo ha concedido un gol en esta Copa (ante Bélgica) y un juego colectivo con gran aportación desde el banquillo de suplentes.

Frente a los superpoderes ofensivos de Francia, la Roja espera contar al fin con su criptonita, un Lamine Yamal que aún no ha correspondido a las expectativas del torneo, al que llegó recuperándose de una lesión.

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La joven estrella hace dos años le marcó a Francia en semifinales de la Eurocopa y también les hizo doblete en la disputa por alcanzar la final de la Nations League en 2025.

La principal duda española está en saber quién acompañará a Rodri y Dani Olmo. Pedri fue titular en los primeros partidos, pero no ha mostrado su mejor versión y contra Bélgica fue sustituido por Fabián Ruiz.

En Francia, la incógnita es si Deschamps podrá recuperar a Aurélien Tchouaméni, que se ha perdido los dos últimos partidos por lesión.

*Con información de AFP