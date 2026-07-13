Lamine Yamal y su cumpleaños 19: el reto contra Francia en semis

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La joya del FC Barcelona, Lamine Yamal, que cumple 19 años este lunes, apenas ha anotado un gol en los seis partidos de la Roja, que sufrió para llegar a la ronda de los cuatro mejores de la Copa Mundial FIFA 2026.

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Sus números distan muchísimo de los ocho tantos anotados por Messi y Mbappé, los máximos artilleros mundialistas, o los seis de Kane.

Pero aparte de sus estadísticas la influencia de su juego apenas ha hecho mella en el equipo de Luis de la Fuente, verdugo de Portugal (1-0) en octavos y de Bélgica (2-1) en cuartos con tantos in extremis del revulsivo Mikel Merino.

“Queremos estar aquí hasta el día 19”



Lamine Yamal y Víctor Muñoz celebran su cumple rodeados de todos sus compañeros y con una tarta que tiene pintón.#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/gbjuMg2CHQ — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) July 13, 2026

Yamal llegó a Norteamérica 2026 arrastrando una lesión en el tendón de la corva de la pierna izquierda. La molestia lo marginó de parte de la recta final de la temporada del Barça, que se coronó campeón de la liga de España.

Y parece, también, que sus secuelas han menguado su nivel en su primera participación en el máximo evento del futbol, donde su país busca su segunda corona tras la ganada en Sudáfrica 2010.

"Creo que Lamine necesita calmar un poco esa ansiedad que tiene a veces de demostrar. Es un jugador que es importantísimo para nosotros por lo que hace con y sin balón", dijo el capitán español, Rodri, el domingo a periodistas.

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El mejor regalo de cumpleaños

El destino ha citado a su país con los Bleus, el equipo que probablemente ha mostrado el mejor nivel en la Copa del Mundo y que cuenta con un plantel envidiable: Mbappé, Michael Olise, Ousmane Dembélé, Adrien Rabiot, Dayot Upamecano...

Yamal podría darse el mejor regalo de cumpleaños volviendo a su mejor nivel ante Francia. Se trata de un rival al que ya noqueó en el pasado y también en unas semifinales, las de la Eurocopa 2024, el último torneo conquistado por la Roja.

“ Queremos estar aquí hasta el día 19 ” Lamine Yamal, extremo de España

El prodigio ibérico anotó entonces la primera diana de la victoria 2-1 en Múnich, días antes de cumplir los 17 años.

*Con información de AFP